Jessica Morlacchi ha vinto a sorpresa il Grande Fratello. La sua vittoria non era scontata, tra tutti i concorrenti rimasti in gara Helena era quella che sembrava avere più chance. Le ragioni sono diverse, tra queste le genuinità della concorrente che dall’inizio si era messa in luce. Adesso, a microfoni spenti, Jessica ha voluto parlare di Zeudi Di Palma, una delle grandi sconfitte dell’edizione.

Prima però ha parlato anche dell’addio tra Shaila e Lorenzo. “Penso che purtroppo sarebbe finita comunque, ma non credevo finisse così…”, racconta Jessica Morlacchi ai microfoni di Fanpage.it, riferendosi al momento in cui la ballerina ed ex velina di Striscia La Notizia si è presentata nell’ultima puntata: “Mi ha preso un colpo quando ho visto Shaila entrare durante la finale e fare quel discorso”.





Grande Fratello, Jessica torna a parlare di Zeudi

Poi ha parlato dell’ex miss Italia, raccontando di non avere più dubbi sul fatto che sei una bravissima ragazza. Dopo il Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha ammesso di avere un’ottima opinione nei confronti di Zeudi Di Palma, spiegando che nella casa del Grande Fratello non ha mai avuto uno scontro con lei. A proposito di Zeud, è tornata a Napoli dopo la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.

L’ex gieffina ha voluto ringraziare le sue sostenitrici, le “Zelena”, per il supporto ricevuto durante il programma. Zeudi ha parlato della sua partecipazione al Grande Fratello, riflettendo sulle critiche che ha ricevuto e raccontando dei momenti più significativi vissuti nella casa.

“Ero quella con le percentuali più alte grazie a voi. Amo il fatto che abbiate apprezzato la mia persona da 138 paesi” ha dichiarato, sottolineando quanto fosse importante per lei il sostegno ricevuto. Zeudi ha rivelato di aver ricevuto regali da diverse nazioni, come Brasile, Tunisia, Svizzera, Cile e Perù, segno tangibile dell’affetto che le è stato dimostrato dal pubblico internazionale.