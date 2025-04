Il Grande Fratello si è concluso ma le polemiche non si spengono. Una, durissima, travolge Shaila Gatta. Nel corso della finale l’ex velina aveva detto addio a Lorenzo Spolverato. Lo aveva fatto con parole che lasciano il segno. “Questo non è un amore sano. Dovevo uscire per rendermene conto. Ora mi voglio bene e mi rispetto. L’amore sano è fatto di comprensione, di tutela, tutela di come si tocca una donna, di come si litiga”, raccontava Shaila.

E ancora: “Nel falsume non hai tutelato me. Sono una persona che ha vissuto un amore tossico. Avrei avuto bisogno di aiuto, quando anche i concorrenti hanno creato solo dinamiche. Mi pento di averti chiesto aiuto troppe volte”.





Grande Fratello, Shaila Gatta ha fatto pace con Stefania

Quindi aggiunge: “Ti ho permesso di trattarmi come una pezza da piedi. Mi dispiace di esserci ricaduta anche l’ultima volta. Ti devi assumere le tue responsabilità. Quando uscirai vedrai”. Di sicuro anche Shaila dovrà assumersi le sue responsabilità, almeno agli occhi dei fan. Cosa è successo Stefania Orlando ha condiviso un post riassuntivo della finale del GF, pubblicando anche una foto con Shaila.

“Al che, il popolo del web si è scatenato con i commenti, criticando aspramente entrambe. Diversi utenti l’hanno accusate di essere ipocrite e di aver fatto pace solamente per andare contro Lorenzo Spolverato.”, si legge sul sussidiario.it. “Voltagabbana, sei tornata da Stefania perché volevi ferirlo ancora: fai pena”. “Aveva ragione Lorenzo su di te Shaila, non sei una persona seria”.

Una settimana fa era circolata una voce di ben altro avviso. Dopo l’eliminazione di Shaila una fonte aveva rivelato un ulteriore retroscena secondo cui la Gatta avrebbe avuto uno scontro anche con Stefania Orlando, sua principale rivale all’interno della casa: “Inoltre pare abbia avuto pure uno scontro con Stefania Orlando…”.