La semifinale del Grande Fratello è stata più clamorosa di quanto ci si aspettasse. Dentro ma anche fuori la casa. Fuori 3 capisaldi, ossia Javier, Giglio e Shaila, mentre Helena festeggia il traguardo di essere la quarta finalista di questa edizione. Tutte queste notizie hanno lasciato gli inquilini a bocca aperta, in modo particolare Lorenzo: il modello sembra non capacitarsi di come Shaila sia stata eliminata.

Subito dopo la diretta, si è sfogato con MariaVittoria e ammesso di essere molto giù di morale. Ha capito che il pubblico ha percepito la situazione in un modo che lui non si aspettava: “Non capisco fuori che cosa succeda”, ha confessato Lorenzo che, nonostante sia felice per Chiara, non si aspettava che quest’ultima vincesse contro la sia fidanzata.

GF, Lorenzo dopo l’uscita di Shaila: “Ha dormito così”

Lorenzo è sinceramente sconcertato anche dal fatto che Chiara è in casa da soli tre mesi, mentre Shaila lo era da sei, dall’inizio. “Che vinca il migliore”, ha poi commentato guardando al futuro e dunque al 31 marzo, giorno della finale, in cui si scontrerà con tutte donne.

Una sola settimana lo separa dal ricongiungimento con la sua Shaila, ma saranno sette lunghi giorni dopo aver convissuto per oltre sei mesi sotto lo stesso tetto. E la nostalgia si è fatta subito sentire nella prima notte senza di lei.

QUELLO SI È MESSO LA FOTO DI SHAKA NEL LETTO😭 #shailenzo pic.twitter.com/qCFfV9NP17 — 𝐂𝐚𝐭𝐞💛 (@Cate__16) March 25, 2025

Anche gli Shailenzo, i fan della coppia, sono rimasti di sasso dopo l’eliminazione della ballerina e ora, come lei, fanno chiaramente il tifo per Lorenzo. Che, è stato subito notato, lunedì notte ha dormito sul lato del letto di Shaila e anche abbracciato alla sua foto. Non sarà certo la stessa cosa ma forse gli sarà sembrato di sentirla vicina.