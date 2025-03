Adesso ci siamo davvero, infatti lunedì 31 marzo ci sarà l’ultima puntata del Grande Fratello e scopriremo chi vincerà l’edizione 2024-2025 dopo oltre 6 mesi trascorsi in casa. Ma c’è ancora un dubbio, visto che manca la quinta finalista. E proprio in queste ultime ore si è saputo chi dovrebbe avere questo riconoscimento.

Al Grande Fratello il pubblico è chiamato ad un altro televoto importante per eleggere la quinta finalista. Sicuri del pass sono finora Zeudi, Lorenzo, Jessica e Helena. Manca solamente un’altra gieffina all’appello e poi ci sarà il quadro completo in vista della proclamazione del vincitore o della vincitrice.

Grande Fratello, chi sarà la quinta finalista: le previsioni

Il sondaggio sul Grande Fratello e sul nome della quinta finalista è stato tirato fuori dal sito Angolo delle Notizie. Ci sono due concorrenti in lizza per l’ultimo posto utile, ovvero Chiara e Mariavittoria. Una di loro riceverà la notizia più bella, mentre l’altra dovrà abbandonare per sempre la trasmissione.

Stando al sondaggio, Chiara dovrebbe prevalere e diventare finalista grazie al 55% dei voti. Mariavittoria si fermerebbe al 45% e lascerebbe il GF ad un passo dalla fine. Non resta che attenderelunedì 31 marzo per capire se questi dati risulteranno veritieri o se invece ci sarà un colpo di scena.

Ricordiamo inoltre che nella serata del 24 marzo ci sono state tre eliminazioni. Ad andare via definitivamente sono stati Giglio, Javier e Shaila.