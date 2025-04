Zeudi Di Palma ha conquistato il quinto posto alla finale del Grande Fratello. La sua esclusione dalla vittoria ha suscitato una forte reazione da parte dei suoi fan, che non hanno accettato il risultato. Per questo motivo, è stata avviata una raccolta fondi con l’obiettivo di raccogliere 50mila euro, somma corrispondente a quella che Zeudi avrebbe guadagnato se fosse arrivata al primo posto. La raccolta si chiama “Zeudi Di Palma vero vincitore” e punta a raggiungere la cifra indicata.

Sebbene il montepremi del Grande Fratello ammonti a 100mila euro, metà di questa somma è destinata a fini benefici. Gli organizzatori della raccolta hanno spiegato: “Questo è solo un piccolo regalo da parte nostra, fan, per Zeudi. Ogni centesimo va direttamente a lei. Abbiamo tutto sotto controllo. È il nostro modo di mostrarle affetto”.

Grande Fratello, Signorini scopre la raccolta fondi per Zeudi: la sua reazione

Alfonso Signorini, conduttore del programma, inizialmente non era a conoscenza dell’iniziativa, ma ha successivamente espresso il suo disappunto sui social. In un’intervista su Instagram ha detto: “Ma stiamo scherzando? Ma è vera sta roba?”. Dopo essersi ripreso dallo stupore, ha spiegato: “Zeudi ha già ricevuto il suo piccolo bottino come concorrente, perché viene pagata per partecipare. Ha firmato un contratto e ha ricevuto dei soldi per fare il Grande Fratello”.

Il conduttore ha aggiunto che i concorrenti, oltre a essere retribuiti per la partecipazione al programma, ricevono anche un compenso per presenziare in eventi legati al reality: “Non solo prendono soldi per il Grande Fratello, ma anche per partecipare nel parterre degli ex concorrenti. Hanno un cachet per ogni puntata che viene regolarmente saldato”.

Al momento, sono stati raccolti circa 32mila euro. Le fan che hanno creato l’iniziativa hanno sottolineato: “Questo è solo un piccolo regalo da parte nostra, fan, per Zeudi. Ogni centesimo va direttamente a lei. Abbiamo tutto sotto controllo. È il nostro modo di mostrarle affetto.” Le donazioni vanno da un minimo di 10 euro a un massimo di 1000.