Lorenzo Spolverato è di nuovo al centro dell’attenzione mediatica, e questa volta non solo per la sua avvenenza da modello. Dopo la fine del Grande Fratello, il suo nome è rimbalzato su tutte le pagine di gossip a causa della rottura clamorosa con Shaila Gatta, ex velina e sua compagna dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia.

I due avevano vissuto sei mesi intensi nel reality: tra baci infuocati, crisi violente e riavvicinamenti inaspettati, sembrava che il loro amore fosse destinato a sopravvivere anche oltre le telecamere. Ma una volta uscita durante la semifinale, Shaila ha potuto guardare la loro storia con occhi diversi, rivedendo le immagini del loro rapporto con una lucidità nuova. È così che è maturata la decisione di rompere definitivamente e farlo in diretta, lanciando accuse forti a Lorenzo che hanno scatenato una vera e propria bufera mediatica.

Lorenzo dopo il GF, spunta il segui della figlia vip

La coppia, già definita da molti “tossica” per la dinamica altalenante e i continui scontri, ha diviso l’opinione pubblica: c’è chi ha applaudito il coraggio di Shaila, e chi invece ha criticato la sua scelta così drastica. Nonostante la fine del programma, il gossip non ha smesso di inseguirli, e ora si parla con insistenza di un possibile ritorno di fiamma, o almeno di un confronto, in un altro reality.

Secondo le voci sempre più insistenti, Lorenzo e Shaila potrebbero essere tra i protagonisti di The Couple 2025, nuovo show di Canale 5 dedicato a coppie famose e in crisi. Il format prevede infatti la partecipazione anche di ex fidanzati con “questioni irrisolte”, un’ipotesi che calzerebbe a pennello per i due ex gieffini.

Ad alimentare i rumors ci ha pensato anche la prima concorrente ufficiale del programma: Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, che ha annunciato la sua partecipazione a Mattino 5 in coppia con l’ex fidanzato Pierangelo Greco. Un dettaglio ha però fatto drizzare le antenne ai fan: proprio Jasmine, nelle ultime ore, ha iniziato a seguire Lorenzo Spolverato su Instagram. Coincidenza?

Jasmine, ora che Lollo è single pensaci tu. Sono sicura che per zia Amanda è un grande SI 🤣❤️

Scherziamo un po' 🤣 #shailenzo pic.twitter.com/uBFWTBkEnq — Sophia (@Sophia99275623) April 3, 2025

In tanti hanno visto in quel “follow” un indizio significativo. Jasmine, che ha seguito con entusiasmo il Grande Fratello per supportare sua zia Amanda Lecciso, ha iniziato a seguire Lorenzo solo dopo la sua rottura con Shaila. Un gesto che per alcuni nasconderebbe un possibile interesse sentimentale, per altri sarebbe semplicemente legato a dinamiche televisive e social.

Al momento, però, nulla è confermato. Nessuna dichiarazione ufficiale, solo supposizioni, incroci digitali e tante curiosità. Una cosa è certa: Lorenzo Spolverato, anche lontano dalle telecamere del GF, continua a far parlare di sé.