Martina Colombari, la confessione choc sul matrimonio con Billy Costacurta. Loro due sono una delle coppie più glamour d’Italia. Lei, classe 1975 nata a Riccione, ha vinto miss Italia nel 1991 a soli 16 anni. Da quel momento la sua carriera di modella decolla. Viene chiamata da una famosa agenzia internazionale e fa da testimonial a cosmetici e profumi di lusso. È un sogno che si avvera. Ma il ‘bello’ deve ancora venire. Lui è un calciatore del Milan, ma non un Milan qualunque, quello degli Invincibili di Arrigo Sacchi, Gullit, Van Basten…

Stiamo ovviamente parlando di Alessandro “Billy” Costacurta che, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso con successo la carriera di commentatore sportivo. Poco tempo fa, gli appassionati lo ricorderanno, lanciò accuse a Rafael Leao “Non è un campione”. E il portoghese gli ha risposto, sul campo e via social. Tornando alla vita sentimentale Alessandro Cosacurta e Martina Colombari si sono sposati il 16 giugno 2004. La loro sembrava una storia da favola. Fino alla confessione di Martina.

Il matrimonio da favola, poi la confessione choc di Martina

Alessandro Costacurta e Martina Colombari stanno insieme da una vita. Dalla loro storia d’amore è nato anche un figlio, Achille, di 18 anni. Recentemente l’affascinante modella, attrice e conduttrice ha rilasciato un’intervista al magazine Oggi e ha confessato di aver tradito il marito. Lei stessa spiega cosa è successo: “Dopo una decina d’anni che eravamo insieme. Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più”.

“Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati”. Lo stesso ex calciatore del Milan ha realizzato: “Aveva capito. Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì. E c’è ancora. Ma anche tra noi c’è stata una evoluzione: se prima per un anniversario si riempiva la casa di palloncini rossi, ora ci basta trovare il modo di essere insieme, anche solo per quella sera, anche se il lavoro ci porterebbe altrove”.

“La manutenzione della coppia passa anche da quella dei corpi – dice Martina Colombari – amarsi di più fa amare meglio. Negli anni mi sono adattata ai gusti di Ale e lui ai miei. E abbiamo trovato un equilibrio. Le faccio un esempio minimo: lui si addormenta presto, io no. Se prima questo ci creava problemi, ora lo rispettiamo. Prima nessuno dei due partiva coi propri amici senza l’altro, ora ci sembra normale. Siamo abitudinari, cerchiamo di essere regolari. Ci prendiamo cura”.

