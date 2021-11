“La cattiveria della gente…”. Martina Colombari, il duro sfogo dopo il brutto momento: “Guardate qui”

Martina Colombari, la notizia fa tirare un sospiro di sollievo. Sempre molto attiva sui social, la modella e attrice non ha potuto che annunciare a tutti la sua guarigione. Nonostante la bella notizia, però, non è mancato chi ha fatto calare un velo di sospetto in merito a quanto accaduto. Per alcuni utenti Martina Colombari avrebbe avuto tempi di guarigione dal Covid troppo brevi.

“Mannaggia…. questo Covid è proprio str***! Beccato! ( fatto tampone prima di recarmi su un set ). Per fortuna solo un lieve raffreddore e perdita dell’olfatto. Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio!!!”, con queste parole Martina Colombari ha annunciato di essere risultata positiva al virus.

Un post che Martina Colombari ha condiviso sul social poco più di una settimana fa. Dalla scoperta della positività al Covid all’inizio della quarantena. Fortunatamente il peggio è stato scongiurato, ma anche in tempi i guarigione qualcuno ha trovato il modo per sollevare la polemica.





Dopo aver annunciato la sua guarigione, Martina Colombari ha avuto a che fare con gli hater che hanno messo in dubbio ciò che diceva: troppo poco tempo dal giorno in cui era risultata positiva, questa la contestazione. Martina Colombari ha risposto in modo netto.

Ecco dunque apparire un post in cui la modella e attrice ha reso pubblico il certificato di fine isolamento: “Certificato di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto Covid positivo. […] Isolamento domiciliare obbligatorio dal 22/10/2021 a seguito esito positivo del tampone dalla stessa effettuato per l’accertamento di infezione da SARS- Cov2”.

“Visto il referto negativo del tampone nasofaringeo per l’accertamento di infezione da Sars Cov-2 effettuato in data 01/11/2021 a far data dall’01/11/2021 ha terminato il periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di cui in premessa”. E questo perché come sottolineato da Martina Colombari a corredo del documento in foto: “Siccome io amo essere trasparente, e non sopporto la cattiveria della gente….. ecco qui”.