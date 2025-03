Arisa e Walter Ricci, è tutto finito. A rendere ufficiale la rottura è stato lo stesso pianista durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Le sue dichiarazioni sono state secche e il contenuto contrasta nettamente con quanto rivelato dalla cantante. Arisa, infatti, era arrivata a dire che con lui avrebbe potuto fare un figlio. Ma la storia, dopo appena 9 mesi, è terminata.

Walter Ricci non ha usato mezzi termini e senza particolari complimenti ha posto una pietra tombale sulla relazione con Arisa: “In questo momento preferisco non parlare della mie cose private. Preferisco che parli la mia musica, la costruzione di un percorso”, ha affermato Ricci, sottolineando come la sua priorità sia attualmente la crescita artistica e professionale.

Walter Ricci lapidario: “Con Arisa è finita”

“Con lei è finita – ha dichiarato Walter Ricci, nato a Ponticelli, quartiere di Napoli, 35 anni fa, padre musicista – Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere. Io sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente”, ha spiegato il musicista.

Negli ultimi mesi, Arisa aveva manifestato una grande fiducia in questa storia d’amore, arrivando persino a immaginare un futuro familiare insieme a lui. Tuttavia, secondo Ricci, le cose sono andate diversamente: “Quando si è molto presi si dicono certe cose… Siamo stati insieme quasi nove mesi e siamo stati molto bene. Poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca”, ha dichiarato. Una brutta botta per Arisa.

Il loro primo incontro era avvenuto in maniera del tutto casuale: “In aeroporto, a Palermo. È stato un caso”, ha raccontato Ricci. “È scoppiato subito qualcosa ed è incominciata una relazione”. Tra le sue storie passate, Ricci ha ricordato anche quella con Serena Brancale: “È stata la mia prima fidanzata. Siamo stati insieme cinque anni e il rapporto è finito perché si era consumato qualcosa da un punto di vista sentimentale. Oggi c’è grande affetto, amicizia, rispetto”. Nonostante non si siano sentiti durante l’ultimo Festival di Sanremo, il legame tra loro non si è del tutto interrotto: “Ci mettiamo like”.

Già prima delle festività natalizie, Arisa aveva accennato alle difficoltà che stavano attraversando come coppia: “Mi viene facile pensare alla mia salute come una priorità, pensare a me stessa è bello e soddisfacente. La felicità esiste e bisogna farci caso quando c’è”. La cantante aveva anche spiegato come l’amore segua un andamento altalenante: “L’amore ha alti e bassi, oggi siamo in una fase di down, domani up, va così”. In questo periodo, Arisa ha scelto di dedicarsi pienamente alla sua carriera, tra l’impegno come giudice a The Voice Senior e il desiderio di tornare a calcare il palco del Festival di Sanremo.

