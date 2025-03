Ieri sera su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata di The Voice Senior, il talent show dedicato ai talenti over 60. Come sempre, lo spettacolo è stato all’altezza delle aspettative, tra esibizioni emozionanti, momenti di intrattenimento con i giudici e tanta buona musica. Il programma, giunto ormai alla quinta edizione, continua a essere amatissimo dal pubblico, ma questa volta è successo qualcosa di inaspettato.

Sul web è scoppiata una contestazione che ha coinvolto la conduttrice Antonella Clerici e i quattro coach Gigi D’Alessio, Arisa, Loredana Bertè e Clementino. Cosa ha fatto infuriare i telespettatori? La critica nasce da un dettaglio apparentemente banale, ma che per molti fan è stato impossibile ignorare.

“No, ma avete visto…”. The Voice Senior, un dettaglio fa infuriare il pubblico: Antonella e i giudici beccati così

Infatti, i giudici e la conduttrice indossavano gli stessi abiti da diverse puntate. Sui social si sono moltiplicati i commenti ironici e le richieste di spiegazioni: “The Voice Senior è quel programma dove sono tutti vestiti uguali da tre puntate, ma lo amiamo lo stesso!”, ha scritto un utente su X. E un altro ancora: “Mi spiegate perché siete sempre vestiti allo stesso modo? Cambiate look o almeno gli abiti!”.

La spiegazione è semplice e ben nota ai più: le puntate del talent show vengono registrate nello stesso giorno, motivo per cui i giudici e la conduttrice non cambiano outfit: “Registrano più puntate nello stesso giorno, ma sapendolo che cambiassero l’outfit”, scrive uan fan del programma. Secondo alcuni spettatori, questa scelta toglie un po’ di magia alla trasmissione: “Sono sempre vestiti alla stesso modo peccato e un bel programma Antonella e fantastica”.

Antonella Clerici, in una recente intervista, ha sottolineato che uno degli elementi più importanti di The Voice Senior è la componente umana: “Le storie sono quasi più importanti della musica. I nostri concorrenti sanno cantare, ma privilegiamo tantissimo il lato umano”. E proprio le storie dei concorrenti continuano a emozionare, come quella di Marina Bicego e Andrea Bottene, coppia nella vita e nella musica da oltre 40 anni, o quella di Annamaria Bove, che dopo aver visto il suo sogno spezzato da giovane ha finalmente trovato il coraggio di esibirsi.

Almeno cambiate gli abiti anche se fate le registrazioni nello stesso giorno 😂🤦🏻‍♀️ #thevoicesenior — Deds 🤪 (@siifeliceniall) March 14, 2025

No, ma dai…ancora vestiti uguali? Ah no, puntate registrate 🤣🤣🤣 #thevoicesenior — LaBigotta🤦 (@LaBigotta80) March 14, 2025

Insomma, sebbene la “contestazione” sui social abbia fatto sorridere molti, The Voice Senior resta un programma capace di regalare emozioni autentiche, al di là di qualche ripetizione nell’abbigliamento.