È l’appuntamento fisso del venerdì di Rai 1: anche il 14 marzo è andato in onda “The Voice Senior“, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, giunto quest’anno alla quinta stagione. E ormai alla quarta puntata. Al timone della trasmissione ancora una volta Antonella Clerici, con i coach Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Arisa. Le ultime due, per la cronaca, si sono esibite in un duetto emozionante sulle note di Minuetto.

Ma andiamo alla gara. Tra i concorrenti che si sono presentati sul palco delle Blind Auditon anche Barbara. Che però non è un’esordiente nel mondo della musica: Barbara Linzarini, questo il nome completo, ha 60 anni e da tempo canta su palchi e piazze in giro per l’Italia. “Per me la musica è globalizzazione – dice nel video di presentazione ‘Mamababa’ – Non ho barriere, né preconcetti. La musica in casa mia c’è sempre stata, dalla lirica al rock, con mio papà che suonava la chitarra”.

The Voice Senior, arriva la cantante ma nessuno si gira

La scelta di partecipare a The Voice Senior nasce dalla volontà di “dimostrare che c’è sempre qualcosa da fare anche dopo i 60 anni”, ha detto ancora l’artista, che spiega di essere una grande appassionata di pop cinese. Una rivelazione, quest’ultima, che ha incuriosito anche la padrona di casa. Che allora le ha chiesto spiegazioni.

“Amo il pop cinese perché una sera, tornando da Milano, ho ascoltato questa radio cinese e mi sono appassionata alle loro melodie. Quindi ho deciso di estrapolare queste melodie, scriversi in italiano, ed è uscito fuori il mio album di pop cinese.” ha spiegato MamaBaba. Sul palco di The Voice Senior 2025 ha portato però un brano blues, Feeling good.

La performance è buona ma, a sorpresa, nessuno dei quattro coach si gira per lei con grossa sorpresa anche di Antonella Clerici: “Ma davvero non si gira nessuno?”, ha commentato. “Ho trovato un po’ di errori nell’intonazione”, le ha detto poi Gigi D’Alessio, spiegando la motivazione del suo no. “Non è scattata la scintilla”, aggiunge, invece, Loredana Bertè. Nulla da fare, dunque, per MamaBaba.