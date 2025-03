Ospite a Pomeriggio 5, l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa, ha lanciato pesanti critiche nei confronti di Beatrice Luzzi, opinionista di questa edizione del Grande Fratello e concorrente della scorsa edizione del reality show. Dopo aver visto un estratto del confronto tra Beatrice e Stefania nella puntata di ieri sera del reality show condotto da Alfonso Signorini, Marina La Rosa ha espresso un giudizio molto severo nei confronti della Luzzi.

“Ha avuto un atteggiamento un po’ cattivo, lei è entrata dopo tre mesi che i ragazzi erano già lì e sai che tipo di situazione ci può essere, sei entrata a gamba tesa, hai dato dei giudizi trancianti sui sentimenti, su cui bisogna andare cauti, vista l’età e il fatto che tu sia una professionista le tue parole contano ancora di più”, ha detto Beatrice Luzzi, che già in passato si era schierata contro la Orlando.

Leggi anche: “Tu sei in finale, terza finalista”. Grande Fratello, l’annuncio ufficiale di Signorini e poi si scopre perché lei





Pomeriggio 5, Marina La Rosa contro Beatrice Luzzi

A Pomeriggio 5, Marina La Rosa ha commentato l’atteggiamento dell’opinionista, attaccata anche da Cesara Buonamici e dallo stesso conduttore del programma. “Ha un’arroganza incredibile,” ha affermato senza giri di parole l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello durante la sua ospitata a Pomeriggio 5, dove spesso è opinionista insieme all’attrice famosa per aver recitato in Vivere. “Credo che sia profondamente logorata dalla gelosia e dall’invidia verso gli altri”, ha detto. Un commento che ha suscitato attenzione, soprattutto per la sua durezza nei confronti dell’atteggiamento della Luzzi.

“Va bene, ma sembra che lei si senta troppo sicura su questo sgabello dal quale la invito a scendere, perché non è proprio il caso… sembra quasi che non riesca a liberarsi di quel personaggio che interpretava anni fa nella soap opera Vivere Centovetrine, dove faceva la cattiva. Basta, siamo andati oltre. Direi che è il momento di voltare pagina,” ha proseguito Marina. Ha poi aggiunto: “Mi è piaciuta molto la battuta finale di Stefania Orlando, che ieri le ha detto: ‘Ti sei talmente montata la testa che ormai nemmeno un primo piano ti fanno più, splendida’”.

A quel punto, la conduttrice Myrta Merlino ha cercato di difendere Beatrice Luzzi, specialmente riguardo le accuse di gelosia e invidia. La Merlino ha sottolineato il percorso positivo che Beatrice ha avuto nella casa del Grande Fratello, dove si era distinta come una delle concorrenti più forti e apprezzate dal pubblico. “Beh, invidia? È stata anche dentro la casa l’anno scorso, e ha fatto un gran bel percorso. Ora è una delle opinioniste del programma,” ha commentato la conduttrice, cercando di stemperare le critiche.