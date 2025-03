“Una scossa fortissima”. Terremoto, l’allarme durante il concerto di Miguel Bosé: sala evacuata, fan terrorizzati in fuga (VIDEO)

La terra trema durante il concerto di Miguel Bosè, il famoso cantante costretto a interrompere la sua esibizione e fuggifuggi tra il pubblico in sala. Un violento terremoto ha scosso la terra venerdì sera, gettando nel panico migliaia di persone. La scossa, di magnitudo 5,5, ha colpito con forza e si è fatta sentire anche in città, dove sirene e allarmi hanno spinto i residenti a fuggire dalle proprie abitazioni e a cercare riparo nelle strade.

L’evento sismico non ha provocato vittime o danni significativi, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, ma ha avuto un impatto notevole sulla popolazione, che ha vissuto momenti di paura e incertezza. Proprio mentre la scossa colpiva, centinaia di persone erano riunite in un celebre auditorium per assistere al concerto del cantante.

Il terremoto ha avuto il suo epicentro nello Stato di Oaxaca, in Messico, a sud della capitale, dove in quel momento era in corso il concerto di Miguel Bosé. Come riporta La Repubblica, l’atmosfera di festa e musica è stata improvvisamente interrotta dall’allarme sismico, che ha costretto l’interruzione dello spettacolo e l’evacuazione del pubblico. I presenti hanno abbandonato rapidamente la sala, seguendo le procedure di sicurezza, mentre il caos e l’agitazione si diffondevano tra la folla. Bosè ha dovuto interrompere la sua esibizione dopo appena un’ora dall’inizio, lasciando i fan increduli per quanto stava accadendo.

#Sismo Así desalojaron el Auditorio Nacional.



El sismo sorprendió a los asistentes al concierto de Miguel Bosé.pic.twitter.com/zbGeexEJqX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 15, 2025

La scossa è stata avvertita anche a Città del Messico, dove l’allarme sismico ha risuonato in tutta la città. Il concerto interrotto si stava svolgendo all’Auditorio Nacional, uno dei luoghi più iconici per gli eventi musicali della metropoli, e il protagonista dell’esibizione era Miguel Bosé. L’evento faceva parte del suo attesissimo “Importante Tour”, che segnava il suo ritorno nella capitale messicana dopo otto anni di assenza. Fortunatamente, non si sono registrati danni all’auditorium, e gli spettatori hanno potuto lasciare l’area in sicurezza. Le autorità continuano a monitorare la situazione per eventuali scosse di assestamento.