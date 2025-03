Terremoto in provincia di Foggia alle 20.37 di venerdì 14 marzo. La scossa è stata avvertita distintamente anche a Bari. La magnitudo è di 4.7, con l’epicentro resgistrato in mare a una profondità di circa un chilometro. A questa è seguito uno sciame sismico con altre quattro scosse: la prima di magnitudo 2.9 alle 20:42, la seconda di 3.8 alle 21, la terza di 2.6 alle 21:02 e la quarta 2.0 alle 21:10.

A causa della bassa profondità dell’epicentro, la scossa è stata avvertita nitidamente anche in Basilicata, con segnalazioni arrivate dalla zona del Vulture-Melfese, ai confini con la provincia di Foggia. Sui social sono stati pubblicati post sulla scossa anche dai residenti a Potenza e a Matera. Il terremoto è stato avvertito anche in Molise e in Abruzzo, in particolare a Campobasso e Pescara.





Il sindaco di Sannicandro Garganico, Matteo Vocale, località vicino alla quale è stato registrato il terremoto ha scritto sui social: “Molto spavento nei comuni dal Fortore a Peschici ma, al momento, non si segnalano altri fenomeni o danni”. “L’epicentro del sisma – scrive ancora il sindaco – è stato individuato a meno di un miglio a Nord della località Scampamorte, nelle acque del territorio di Lesina, ad una profondità di 9 Km”.

“Stiamo monitorando la situazione. Finora non ci sono segnalazioni di eventi critici ma stiamo in allerta”, ha detto il capo della Protezione civile della Puglia, Barbara Valenzano. Dalle prime verifiche effettuate da Protezione civile e vigili del fuoco, in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose.

