Ha lasciato l’Isola dei Famosi per motivi molto seri, ma ora finalmente ha potuto ritrovare il sorriso, visto che ha un nuovo fidanzato. O meglio, è stata adesso svelata la sua identità e soprattutto è stata la stessa ragazza a mostrarlo per la prima volta sul suo social network. Ha dato vita infatti ad alcune storie Instagram e in una di queste si è immortalata insieme al suo partner. Lo ha baciato con grande amore e ha scritto come didascalia: “Ti amo”. Stiamo parlando di Patrizia Bonetti.

Prima di dirvi chi è il nuovo fidanzato di Patrizia Bonetti dell’Isola dei Famosi, lei era appunto tornata in studio da Ilary Blasi dopo che si era ustionata ed era stata costretta a lasciare il reality show. E aveva detto: “Sto bene mi sono ripresa finalmente, sto molto bene sono contenta di essere qui stasera. Ci tenevo tanto, era un’avventura che era da tempo che volevo fare. Ma gli incidenti succedono e l’importante è andare avanti”. Poi ha mostrato tutte le sue bruciature all’ex naufrago Marco Melandri.





Patrizia Bonetti, l’ex Isola dei Famosi ha un nuovo fidanzato

Patrizia Bonetti dell’Isola dei Famosi si è dunque fatta vedere con questa persona e il sentimento che proverebbe per lui sarebbe immenso. Ricordiamo che lei ha 26 anni e lavora come modella, mentre il nuovo fidanzato haì un’età molto più avanzata dell’ex naufraga (55). Il sito Very Inutil People si è portato oltre ed è anche stato in grado di scoprire l’identikit della sua fiamma. Andiamo a scoprire insieme come si chiama e soprattutto cosa fa nella vita professionale.

La bellissima modella, metà italiana e metà cubana, si è legata sentimentalmente a Fabio Talin. Stando a Very Inutil People, Patrizia Bonetti ha rubato il cuore a quest’uomo, che lavora come agente immobiliare ed è originario della Svizzera. Lui è infatti nato a Saint Moritz. Per il resto non si sa altro, infatti queste uniche notizie sono state riferite da una persona molto vicina all’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e al suo partner. Lei ha comunque avuto in passato alcune relazioni con personaggi noti.

Patrizia Bonetti ha studiato alla Luiss di Roma, ma non è riuscita a laurearsi. Poi ha cominciato a lavorare come modella e ha sempre vissuto una vita lussuosa. La sua migliore amica è Aida Yespica, mentre per quanto riguarda le sue relazioni sentimentali precedenti, è stata con Stefano Ricucci, Gianluca Vacchi, il figlio di Gigi D’Alessio, Claudio, e Luigi Mario Favoloso.

