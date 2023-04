Splendida notizia per Oriana Marzoli, che ha ottenuto un nuovo lavoro. Dopo la fortunata esperienza al GF Vip 7, non vinto solo a causa di Nikita Pelizon che l’ha battuta nel ballottaggio finale, l’influencer è stata una delle più attive. Si è fatta notare moltissimo dai suoi fan nell’ultimo periodo e anche chi di competenza si è reso conto delle sue caratteristiche. Per questa ragione le hanno offerto un posto molto interessante e lei ovviamente non poteva certamente rifiutare questa occasione.

Oriana Marzoli può quindi festeggiare il suo nuovo lavoro, annunciato in via ufficiale anche da lei stessa attraverso delle Instagram stories. C’è stato anche un comunicato dell’emittente che le ha permesso di rendere ancora più entusiasmante la sua carriera professionale. Ad accompagnarla ci sarà il suo partner Daniele Dal Moro, che da quando è finito il reality show di Canale 5 ha cercato di vederla il maggior tempo possibile. E la coppia sembra essere ormai inossidabile.

Oriana Marzoli ha ottenuto un nuovo lavoro

Grandissima gioia per Oriana Marzoli e anche per l’azienda, che è felice di averle dato questo nuovo lavoro. Sono tutti convinti che non deluderà le aspettative e tutti i suoi fan sono pronti a supportarla. Ad annunciare tutto è stato Mediaset España Comunicación, che ha presentato così l’ex gieffina: “La Marzoli ha sbancato in Italia con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove è stata finalista e ha ritrovato l’amore con l’imprenditore Daniele dal Moro. Ha passato cinque mesi nel reality italiano ed è stata amata dal pubblico”.

Oriana sarà l’opinionista della trasmissione spagnola Supervivientes: “Lascerà l’Italia per tornare a Madrid con il suo nuovo fidanzato, Daniele Dal Moro. L’ex gieffina ha annunciato, emozionata, che riprenderà il suo incarico di opinionista in Supervivientes. I fan dell’ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa sono entusiasti di rivederla in televisione in Spagna. ‘Domani vado a Madrid‘, ha esordito l’ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa nelle sue storie Instagram. Adesso riprenderà la sua agenda professionale nel nostro paese e sarà presente sul set di Supervivientes per dare la sua opinione su tutte le trame di questa edizione”.

Infine, Mediaset España Comunicación ha concluso così la sua nota stampa: “‘Ci vediamo di nuovo a Supervivientes’ ha annunciato, con un grande sorriso e molto entusiasta dell’idea, Oriana, che ha partecipato a questo stesso programma nelle precedenti edizioni come opinionista e che, addirittura, è diventata una concorrente nell’edizione 2014. I suoi follower sono stati felicissimi di apprendere la notizia , perché non vedevano l’ora di rivederla sulla televisione spagnola dopo la sua avventura italiana”.