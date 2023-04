Erano grandi amici all’interno del GF Vip, ma fuori le cose sono cambiate. Parliamo di Oriana Marzoli ed Edoardo Donnamaria, inseparabili amici dentro, nemici dai coltelli affilati fuori, o almeno lei. Quello che è successo nelle ultime ore infatti, sembra proprio gettare fango sulla loro bella amicizia, se proprio vogliamo chiamarla così. Ma andiamo con ordine e per raccontare al meglio questa vicenda dobbiamo fare un passo indietro e tornare a quella puntata del GF Vip in cui Edoardo ha nominato Oriana. Ve la ricordate?

Il giovane volto di Forum, per fare un favore ad Antonella Fiordelisi, ha nominato l’amica venezuelana e poco dopo è andato da lei a confessare l’accaduto e scusarsi con la coda tra le gambe. Insomma, se per Edoardo questa è l’amicizia siamo a cavallo. Tuttavia, poco dopo le cose si sarebbero sistemate, non certo risolte e quando il ragazzo è stato squalificato dal reality per comportamento scorretto proprio verso Antonella, le cose sono morte così. E adesso? Fuori dalla casa?

Oriana Marzoli ed Edoardo Donnamaria: roba pesante

Le cose non sembrano andare meglio tra Edoardo e gli spartani. Sembra che Donnamaria non abbia mantenuto buoni rapporti con nessun di loro e questa cosa ad Oriana Marzoli non va giù. La bella venezuelana allora decide di fare una cosa, una sorta di rebus sui social, che tanto piacciono ad Edoardo Donnamaria.

Prima condivide un video in cui viene preso in giro il comportamento di Donnamaria (qualcuno infatti lo chiama EdoBau, per il modo in cui si comporta con Antonella Fiordelisi). Nel filmato si possono sentire le parole di Harry Styles che dice: “Non ti fa strano vedere quanto veloce le cose cambiano?”.

donnarzoli x just how fast the night changes 🤍 pic.twitter.com/PbDHqa2hGJ — prepotente (@surgelatu) April 11, 2023

A quel punto scorrono diverse immagini: nel primo video si vede Oriana tirare a peso morto Donnamaria, nel secondo si vede invece lei essere tirata da un cane al guinzaglio. Insomma, per molti fan il riferimento è chiaro ed anche alquanto pesante. Nel frattempo Edoardo sembra essere rimasto in buoni rapporti solo con Tavassi, sui social infatti è spuntata una foto fatta da un fan in cui sono insieme nello studio del GF Vip. A parte questo niente più.

