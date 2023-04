Non è un momento facile per Oriana Marzoli. La seconda classificata al GF Vip 7 infatti non sta affatto bene. Come racconta la stessa vippona, insieme a Daniele Dal Moro, sempre al suo fianco, le cose si sono messe male nelle ultime ore. Tutto è capitato nella giornata di Pasquetta, il lunedì. La donna ha avuto un brutto crollo fisico ed è stata costretta a fermarsi. In molti parlano di una brutta influenza ma altrettanti sono sicuri del fatto che in realtà la bella venezuelana sia semplicemente esausta.

Oriana ha detto che in questi giorni ha molta tosse, spossatezza e una forte stanchezza dovuta alle poche ore di sonno. È la stessa Marzoli ha raccontare cosa succede: “Ho la tosse, è esattamente una settima che sono uscita dal Grande Fratello e sembra una vita! Non mi sono più fermata e non sono più riuscita a riposarmi. Non ce la faccio, sono stanchissima e distrutta. Ho bisogno di dormire”.

Oriana Marzoli sta male: cosa è successo

E ancora: “Non so quante ore abbia dormito, forse 8 ore in 3 giorni? Ho fatto Roma, Verona, Milano, Roma, Marche, Milano, Roma, da lì un altro posto, ora Verona, poi Roma.. Non ce la faccio”. Chiaramente il suo allontanamento da social non è stato preso di buon occhio da una parte dei social, quella più attiva. Così è stato proprio Daniele Dal Moro a mettere qualche puntino sulla i.

Il giovane ha quindi scritto a tutte quelle persone che l’hanno criticata: “Oriana è appena uscita da un percorso televisivo molto pesante che solo chi la fatto può capire quanto sia mentalmente fisicamente ed emotivamente estenuante. Da quando è uscita non si è mai fermata un attimo, avrà dormito si è no 8 ore in 5 giorni. Sono due giorni che ha febbre tosse e mal di gola”.

P.s è il fan n°1#orielepic.twitter.com/a3TbFrhLsl — ale🌵 (@apricotales) April 10, 2023

Poi dice: “Non è nel suo paese, non ha una casa e nemmeno i suoi vestiti. Il tutto per fare due serate che non solo non voleva fare ma che non ha avuto nemmeno modo di annullare. Ieri è andata a letto alle 5, e se tutto va bene riuscirà ad arrivare in un letto per le 22 di stasera. Invece di scrivere cagate andata a farvi una grigliata che è Pasquetta.. Per chi può festeggiarla!”. Amen.

