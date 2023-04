Un Pasqua commovente per Giaele De Donà. L’ex concorrente del GF Vip 7, condotto da Alfonso Signorini, ha infatti passato le festività in famiglia. Per chi non lo sapesse però, la bella moglie di Bradford Beck, ha la mamma che non sta troppo bene. Le due sono legatissime e il loro amore è incantevole, ma la donna nasconde anche un grande dolore. La mamma di Giaele infatti, soffre di una malattia che l’ha costretta a vivere sulla sedia a rotelle. La signora Tatiana, nonostante i gravi problemi però, non sembra aver perso il sorriso e la voglia di combattere.

E infatti, proprio durante le festività pasquali, la figlia è tornata a Vittorio Veneto, il suo paese d’origine, proprio per stare in famiglia e con la mamma. Su Instagram la meravigliosa modella ha pubblicato alcuni scatti sulla resilienza della madre e ha scritto: “Oggi mia mamma mi mostra come riesce ad alzarsi da sola”. Immagini potentissime che vedono la signora Tatiana alzarsi in autonomia dalla sedia a rotelle per farlo vedere alla figlia, piena d’orgoglio.

Giaele De Donà, il gesto meraviglioso della madre

Come ha spesso raccontato la stessa vippona, il loro rapporto è sempre stato molto intenso: insieme infatti sono riuscite a farsi forza e a superare momenti davvero brutti. Giaele, almeno fino a che non tornerà all’estero col marito, ha deciso di passare più tempo possibile con la sua famiglia e in special modo con mamma Tatiana.

La sensuale influencer e giornalista ha fatto faville nella casa del GF Vip, ritagliandosi di fatto una porzione di pubblico che l’ha seguita senza sosta per tutti i sette mesi di convivenza nella casa. Le sue Gioiellers (è questo il nome delle sue fan) l’hanno sostenuta senza sosta e le hanno regalato una grande finale. La giovane infatti è arrivata terza al reality show.

Questa storia di Giaele con la mamma 🥹🤧 #oriele #gioiellers pic.twitter.com/Su3hLOFKmG — te vas a flipar (@cili_e_gina) April 8, 2023

Dopo 190 giorni poi, Giaele, ha potuto finalmente riabbracciare il suo Brad. “Ti amo più di quanto il mondo giri”, ha detto l’uomo poco prima di incontrarla. Poi la De Donà, dopo qualche giorno passato a Milano (dove tra l’altro ha ritrovato anche alcuni Spartani) come dicevamo è tornata a casa per Pasqua. A questo punto il bellissimo incontro con la signora Tatiana e la sorpresa meravigliosa.

