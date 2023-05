Romina Carrisi e la rivelazione sul figlio con Stefano Rastelli. Tutti conoscono o hanno quanto meno sentito parlare della figlia più piccola di Al Bano e Romina Power. La celebre coppia della musica italiana e non solo ha avuto quattro figli: Ylenia (nata nel 1970 e sulla cui scomparsa nel ’94 lo stesso musicista ha fatto una drammatica confessione, ndr), Yari Marco (1973), Cristèl (1985) e Romina Jr. Jolanda (1987). Proprio su quest’ultima si è creato un vero e proprio caso mediatico in relazione alla sua partecipazione a Oggi è un altro giorno.

Qualche problema sul ruolo che Romina Carrisi ha interpretato nel programma Rai condotto da Serena Bortone c’è stato. Basta ricordare il famoso tweet di poco tempo fa nel quale dava sostanzialmente ragione ai telespettatori che sostenevano che fosse una figura di contorno, anzi una “mummia” all’interno del talk show. A tutti sembrò una frecciatina nei confronti della stessa conduttrice e degli autori, ma ecco che lei stessa, ospite proprio di Serena in una delle ultime puntate, ha rilasciato un’interessante intervista.

Romina Carrisi rivela: “Un figlio? Ci stiamo pensando”

Proprio nello stesso studio che l’ha vista tra i protagonisti – più o meno attivi – del programma Romina Carrisi ha rilasciato un’intervista a Serena Bortone. E ad un certo punto la padrona di casa ha rivolto la fatidica domanda: “Un pupo, un figlio, ci stai, ci state pensando?“. Ebbene Romina ha risposto: “Ho conosciuto le figlie e l’ex moglie. Io ci tenevo prima a conoscere loro…”. Per una questione di rispetto nei confronti di chi c’è stato prima, infatti, la figlia di Al Bano ha ammesso “Se sono d’accordo loro…”.

Poi, sulla possibilità, o meglio sulla volontà di avere un figlio, Romina Carrisi ha spiegato: “Ci sto e ci stiamo pensando…”. Ovviamente grande gioia ha provocato questa risposta nella conduttrice e in tutti i presenti. Tra l’altro, per chi non lo sapesse, è proprio qui nello studio di Oggi è un altro giorno che è nato l’amore con Stefano Rastelli, regista per i collegamenti esterni.

La stessa Romina Carrisi ha voluto dare questo importante annuncio proprio a Oggi è un altro giorno. La relazione con Stefano Rastelli, nata quasi per scherzo, va infatti a gonfie vele: “Lui sta amando per tutti gli uomini che non mi hanno amato – le parole dell’attrice su Rai1 – Stiamo insieme da un anno e tre mesi. Come mi ha conquistata? Con la sua simpatia, la sua veracità. Non litighiamo, si comporta benissimo”. Insomma, l’amore pare sbocciato sul serio, altro che scherzi…

