Da diverso tempo Romina Carrisi non appare più tra gli Affetti Stabili del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Tante persone avevano pensato che si trattasse di un’esclusione fatta dalla Rai nei confronti della figlia di Al Bano e Romina Power, in seguito ad un tweet che lei scrisse parlando proprio del programma. Rispondendo ad una critica, nella quale la definivano una ‘mummia’, lei disse: “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli Affetti Stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata”.

Fu proprio la stessa Romina Carrisi a smentire poi l’esclusione da Oggi è un altro giorno, sempre utilizzando il suo profilo Twitter. Negli scorsi giorni infatti ha comunicato che sarebbe presto tornata nel programma. Mentre però la gente si domanda ancora se le verrà dato più spazio nella trasmissione di Rai 2, è stata invitata da Serene Bortone come ospite, per poter raccontare la sua vita e farsi conoscere meglio dai telespettatori italiani.

Romina Carrisi ospite di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno

Innanzitutto Romina ha parlato della sua relazione con Micheal Bolton, durata tre anni, a cui non aveva mai fatto riferimento prima. La Carrisi ha raccontato che è stata proprio lei a chiuderla in quanto avrebbe voluto di più dal cantante, il quale però preferiva continuare ‘un’amicizia speciale’. Parlando sempre dell’amore e di un’ipotetica prossima relazione, Romina ha spiegato a Oggi è un altro giorno che non si sposerebbe mai come hanno fatto sua madre e sua sorella Cristel, ma preferirebbe una piccola chiesa con pochi invitati. Dunque non vorrebbe mai gli occhi di tutti addosso, ma prediligerebbe un matrimonio intimo.

Parlando poi invece dei suoi genitori, la Carrisi ha raccontato che quando era più giovane era molto infastidita dalla continua presenza di Al Bano e della Power in televisione. Ciò le faceva pensare che lei non esistesse e che al centro di tutto ci fossero solo loro. Romina ha affermato di aver compreso col tempo che fossero due persone molto amate dal pubblico italiano e che si sono volute un gran bene. Dopodiché ha svelato di voler scrivere un libro proprio su loro due, mostrando alle persone come lei li vede e raccontando tutti quei particolari che nessuno sa. Alcuni che lei stessa ha scoperto negli anni, appartenenti alla loro gioventù.

Romina Carrisi ha dimostrato di essere cresciuta molto bene, mostrandosi decisamente sicura di sé. In molti hanno anche notato una particolare padronanza di linguaggio e di pensieri, che rende molto piacevole l’ascolto ai telespettatori. La 35enne ha affermato con fermezza nell’intervista ad Oggi è un altro giorno: “Se ho qualcosa da dire io lo esprimo ma se non ho nulla da dire io non apro bocca”.