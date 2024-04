C’è grande preoccupazione ancora una volta su Chiara Ferragni, sparita da giorni dalla circolazione. Infatti, non ci sono attività social da diverso tempo da parte dell’imprenditrice digitale. I follower hanno cercato di capirne di più e ora è arrivata una spiegazione che potrebbe chiarire tutti gli aspetti. Purtroppo per lei le cose non starebbero andando affatto bene.

Tutto sarebbe peggiorato nel momento in cui Chiara Ferragni ha dovuto fare i conti con una novità riguardante l’ex marito Fedez e i suoi figli Leone e Vittoria. Lei è sparita da giorni e non ha nessuna voglia di farsi vedere. Ci sarebbe una ragione specifica dietro questo cambiamento improvviso della donna, che certamente sta vivendo i mesi più complicati della sua vita.

Chiara Ferragni sparita da giorni sui social: “Sta molto male”

E ciò che è venuto fuori su Chiara Ferragni, sparita da alcuni giorni da Instagram, non promette nulla di buono. A parlarne è stato Alessandro Rosica, meglio conosciuto come l’Investigatore Social, che ha fatto sapere che lei non sia in uno stato psicologico positivo. Anzi, starebbe parecchio male dopo che i figli si sono momentaneamente allontanati.

Leone e Vittoria sono all’estero col papà Fedez, infatti sono volati negli Stati Uniti e precisamente a Miami. La lontananza da loro avrebbe messo maggiormente in difficoltà Chiara, come rivelato da Rosica: “Sta malissimo. Si è chiusa a riccio e ha passato la giornata dalla psicologa. Brutto segno per chi sogna un ritorno. Va sempre peggio“. Vista questa situazione emotiva, avrebbe preferito non farsi vedere pubblicamente.

Non è stata immortalata nemmeno in scatti di paparazzi, quindi nessuno sa esattamente cosa stia facendo ora Chiara Ferragni. Certamente nei prossimi giorni potrebbe uscire allo scoperto per spiegare la sua assenza.