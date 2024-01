Situazione sempre più complicata e ingarbugliata per Chiara Ferragni. Dopo lo scandalo del pandoro ora a finire nei guai è anche la sua famiglia, infatti è arrivata una notizia nelle ultime ore che ha lasciato tutti increduli. I problemi non ci sarebbero solamente per l’imprenditrice digitale, ma anche per un altro componente familiare, che potrebbe aver pagato carissimo questo momento negativo.

A rilanciare l’indiscrezione è stata una persona molto informata sul mondo del gossip. Parlando di Chiara Ferragni in un programma radiofonico, si è soffermato sullo scandalo e sui guai che starebbe passando anche la famiglia della moglie di Fedez. E non sappiamo se ora l’influencer da oltre 29 milioni di follower vorrà rompere il silenzio su questo argomento.

Chiara Ferragni e lo scandalo pandori, nei guai anche la sua famiglia

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, le ripercussioni relative a Chiara Ferragni per lo scandalo pandori Balocco hanno provocato guai anche alla sua famiglia. Per la precisione a pagarne le spese sarebbe stata anche sua sorella Francesca, come ha dichiarato il giornalista Gabriele Parpiglia in occasione del suo intervento radiofonico a RTL 102.5. E sarebbe davvero clamoroso.

Francesca Ferragni avrebbe infatti avuto una sospensione dal lavoro: “Diamo questa notizia in esclusiva. Che è bruttissima. Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, fa la dentista e ha studiato per fare la dentista. Lavorava in uno studio e succede che il titolare, c’erano degli screzi precedenti, ma il caos legato legato al pandoro-gate si riserva inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia. Ferragni è stata mandata via un mese”.

Infine, Parpiglia ha ipotizzato la possibilità peggiore: “Lei è stata sospesa un mese, credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro“. Se confermato, per Francesca Ferragni si tratterebbe di un colpo durissimo.