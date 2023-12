Ormai è il caos intorno a Chiara Ferragni, dopo la maxi multa per la questione pandoro. E ora a rompere il silenzio è stata Wanna Marchi, che è stata tirata in ballo proprio perché la donna finì anche in carcere per il suo operato nel mondo marketing. Il personaggio televisivo ha rilasciato un’intervista all’agenzia di stampa AdnKronos ed è stata molto chiara nel suo giudizio.

Dopo lo scandalo Chiara Ferragni, Wanna Marchi ha quindi detto: “Molto sinceramente, dico che non seguo tantissimo la Ferragni ma mi dispiace, perché quando si comincia a dare addosso a una persona, ‘dai addosso a quel cane, dai addosso a quel cane’, alla fine tutti danno addosso a quel cane. Mi dissocio completamente da tutto questo. Video di scuse? Credo che sia stata una cosa studiata per farla apparire come una poverina, vestendola di grigio, dimessa, senza trucco e con le occhiaie”.

Scandalo Chiara Ferragni, ora a parlare è Wanna Marchi

E a fare rumore è stata soprattutto una frase su Chiara Ferragni, detta sempre all’AdnKronos da Wanna Marchi, che ha difeso anche il suo operato: “Qualcuno ha scritto che Chiara Ferragni ha sorpassato Wanna Marchi. Io ritengo di essere l’unica vera influencer e l’unica truffatrice vera. Anche perché ho avuto il coraggio di dire nella serie Netflix che i coglioni vanno incu***“. Poi tornando al filmato dell’imprenditrice digitale: “Quel video non l’avrei fatto così, da poveraccia. Fossi stata la Ferragni avrei fatto vedere che ho mille vestiti, cinquemila scarpe, diciottomila pellicce”.

Marchi ha proseguito: “Se posso dare un consiglio alla Ferragni, vorrei dire a questa ragazzina di fare quello che si sente di fare senza ascoltare nessuno. Se ascolta qualcuno sbaglierà in continuazione, perché son tutti buffoni quelli che gli stanno intorno. Questo lo dico e lo firmo. Meglio comunque lo scioglipancia rispetto al pandoro, con tutti i ciccioni che ci sono in giro. E fra poco ne venderemo tanti di nuovo”. E ha preso la parola anche la figlia Stefania Nobile.

Stefania all’AdnKronos ha invece affermato su Chiara: “Quando la gente continua a spalarti me*** addosso. La me*** la puoi lavare ma la puzza resta. Bisogna andare avanti a testa alta. Auguro alla Ferragni di avere un decimo della forza che abbiamo io e mia madre ogni giorno. Ora c’è una lunga strada da percorrere. Secondo me la prima cosa che farà è andarsene dall’Italia. Ma la sua non sarebbe una fuga”.