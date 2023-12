Sono giorni molto delicati per Chiara Ferragni dopo lo scandalo sui pandori Balocco. Dopo la multa da un milione e le polemiche, ora si è scoperto come sta l’imprenditrice digitale. E non stanno arrivando buone notizie, infatti stando ad alcune indiscrezioni, la sua situazione non sarebbe affatto buona. E ora c’è veramente preoccupazione per ciò che le starebbe succedendo.

Dunque, Chiara Ferragni dopo lo scandalo ha deciso di fare le sue scuse a tutti. E c’è chi si sta chiedendo come sta realmente in seguito a questa vicenda tutt’altro che positiva per lei. Secondo l’Antitrust che l’ha condannata, la pubblicità dei pandori sarebbe stata ingannevole. Ora è l’AdnKronos ad aver interpellato una persona, la quale ha parlato con un amico della donna.

Chiara Ferragni, dopo lo scandalo ecco come sta: brutte notizie

A rompere il silenzio su Chiara Ferragni, colpita profondamente da questo scandalo, è stata Mariella Milani, ex caporedattore della direzione del TG2. Un amico dell’influencer ha detto come sta e vediamo cosa è stato riferito dall’agenzia di stampa: “Chiara Ferragni è distrutta, così mi hanno detto. Lo so perché ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto da questa storia è enorme”.

Poi la Milani ha detto ancora: “Ieri la notizia del suo pandoro è finita anche sulla ‘Bbc’, altre reti e sul ‘New York Post’ perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste. Il video di scuse che ha fatto? Anche lì la Ferragni ha fatto un altro errore madornale indossando una tuta che costa 600 euro che sul sito della Laneaus, l’azienda che la produce, è andato già sold out”.

Quindi, Chiara non se la passerebbe bene e non avrebbe voglia nemmeno di uscire di casa. In queste ultime ore non si segnalano sue attività social, il suo umore sarebbe effettivamente molto basso.