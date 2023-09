Nina Moric non sta vivendo un bel momento e già qualche tempo fa ha parlato della sua situazione e dell’intervento che quasi le è costato la vita. Da diversi anni l’ex moglie di Fabrizio Corona vive in solitudine e ha definitivamente abbandonato il mondo della televisione. I rapporti tesi con il figlio Carlos Maria, che i primi di agosto ha festeggiato il compleanno in Sardegna.

L’ex modella non era presente e la sua assenza è stata notata da tutti. Risale allo scorso anno l’ultima importante lite che ha portato Nina Moric e Fabrizio Corona a scontrarsi anche sui social e che ha portato al coinvolgimento del figlio Carlos, che avrebbe visto la madre sottrarre 50mila euro dall’abitazione di Fabrizio.

Nina Moric, la confessione choc sulla sua malattia

Ora Nina Moric torna sui social e confessa di aver scoperto di soffrire di agorafobia, ovvero la paura di trovarsi in spazi aperti e/o affollati. Una malattia difficile da combattere: “La mia AGORAFOBIA. Presto dovrò lasciare la mia ‘confort zone’ per una missione facile, penseresti, quindi perché non riesco a rimuovere questo terrore e alleviare il panico nella mia testa?”, ha detto l’ex modella parlando anche dei sintomi: “Intorpidisci il battito delle vene frenetiche, tieni il respiro sotto controllo, sciogli le lacrime negli occhi gonfi, abbraccia il sole e il cielo azzurro brillante”.

“Ho passato un’infinità di giorno all’interno di queste mura con questo tempo infinito, ho dovuto soffermarmi su viaggi falliti che sono andati all’inferno. Non riesco a respirare in mezzo alla folla pubblica, mi scoppiano le orecchie, diventa troppo forte, quindi conta i secondi: prima che fugga non ci vorrà molto, lo garantisco”, ha detto ancora Nina Moric sui social.

Nina Moric si è chiusa in casa e ha parlato della difficoltà a superare questa grande paura: “Un senso di autostima ferita mi ha portato a questo estremo terrorizzato, all’idea di vedere la speranza di guarire il cuore ferito dentro di me”. E conclude: “Non vorrei mai essere ritratta DEBOLE, la verità è che vivo nella paura di chiunque si avvicini troppo”. “Se vai troppo al largo, non torni più – aveva detto a Oggi – Non fai più entrare nessuno. Ora esco solo per comprarmi le Terea, la spesa me la faccio consegnare da Glovo”.