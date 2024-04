Mirko Brunetti parla di Perla Vatiero e molto altro. A diverse settimane dalla fine dell’esperienza nel Grande Fratello il giovane ex concorrente di Temptation Island ha rilasciato una lunga intervista a Coming Soon in cui ha trattato vari argomenti. Parliamo di uno dei protagonisti all’interno della Casa che oggi gode di una popolarità davvero grande. Tanto che c’è pure chi si chiede come abbia fatto ad ottenerla?

Probabilmente il suo viso d’angelo, il suo carattere e i suoi modi di fare gentili gli hanno permesso di conquistare il pubblico. Ora Mirko esce allo scoperto parlando di Perla, Greta e del suo cammino al GF. Ma ha iniziato parlando di sé: “Mirko è un ragazzo buono, che ha sempre messo gli altri prima di se stesso. Sicuramente sono arrivato al pubblico dopo la mia eliminazione dal Gf perché hanno inziato a conoscere Mirko sui social al di là della storia con Perla e Greta. All’inizio è uscita poco la mia persona perché venivo visto come il “traditore” della situazione quando poi non era proprio così”.

Da Temptation Island ad oggi, il percorso di Mirko

“Da quando sono entrato a Temptation – racconta Mirko Brunetti – la storia con Perla era arrivata al limite e non sapevamo come uscire fuori. La resa dei conti a Uomini e Donne è stata davvero pesante. Poi è arrivato il Grande Fratello, la chiamata è stata inaspettata e bellissima. Quando sono stato da solo nella Casa sono cresciuto tanto. L’entrata di Perla la metto nel punto più alto, mentre nel punto più basso della linea della vita metto l’arrivo di Greta fino alla mia eliminazione dal gioco. Ci siamo ritrovati di colpo tutti e tre nella stessa casa, era una situazione davvero tosta, me la sono vissuta proprio male”.

Il momento più bello nella Casa: “Se devo pensare al mio percorso fino a quando non sono stato eliminato, dico tutto il primo mese. Per me è stata una boccata d’aria fresca. Era tutto concentrato su di me, è stato un bel momento anche quando sono stato tra i preferiti della Casa. In assoluto, invece, il confronto con Perla dopo il tugurio. Lì ho tirato fuori quello che non sono riuscito a dire in otto mesi, sono sincero. Mi sono lasciato andare, ho fatto uscire una parte inedita di Mirko. È stato un momento sincero. Io ho cercato sempre di essere vero al di là delle dinamiche del gioco”.

Sulla vittoria di Perla: “Ha vinto Perla in tutte le sue sfumature, lei ha vinto perché è arrivata al pubblico. È stato un bello scontro con Beatrice. Perla si è messa in gioco anche quando non c’entrava la storia d’amore, non si è mai tirata indietro. Per me è una vittoria meritata e se al pubblico è arrivata un motivo c’è. È amata in tutta Italia”. Infine sulla possibilità di un progetto professionale insieme: “Stiamo cercando di capire anche questo, ritagliarci i nostri spazi e capire come muoverci. C’è veramente tanta gente che ci segue e ci ama. Entrambi vogliamo sia portare avanti il percorso individualmente che in coppia. Non abbiamo ancora idee in programma”.

Infine sull’importanza di Perla per lui: “Perla è ed è sempre stata una delle persone più importanti della mia vita. Perla per me è sempre stata tutto, una costante. Lei mi scorre nelle vene. Il nostro è un amore autentico, viscerale. Non si può parlare di un semplice fidanzamento. Le nozze? Piano piano…ci stiamo rivivendo come due fidanzatini, come non abbiamo fatto in passato. Stiamo facendo le cose piano piano, ci stiamo vivendo il momento che è bellissimo. Non pensiamo a lungo termine, però volevo sposarla già quattro anni fa quindi…”.

