Il volto noto di Amici è stata sottoposta ad un’operazione nelle scorse ore. L’annuncio è arrivato proprio dalla diretta interessata, attraverso delle Instagram stories, nelle quali si è mostrata dall’interno della struttura sanitaria dove c’è stato l’intervento chirurgico. E ha spiegato dettagliatamente cosa ha deciso di fare per risolvere un problema che ormai quasi la tormentava.

Il volto di Amici ha proprio voluto attendere la fine naturale del talent show, con la finale che c’è stata sabato 18 maggio con la vittoria di Sarah Toscano, per fare questa importante operazione. Ha voluto inviare un messaggio fondamentale, rivolto alle donne, che dovrebbero avere il coraggio di non provare vergogna e di migliorare aspetti del proprio corpo.

Volto di Amici sottoposta ad un’operazione: “Perché l’ho fatta”

Questo famoso volto di Amici si è fatta vedere in un letto di ospedale. Ed era anche assieme al compagno e al figlio Romeo, nato nel 2022. L’operazione è stata al seno, come da lei confermato: “Questa è una storia d’amore e di cambiamenti. Oggi sono una mamma follemente innamorata del suo bambino, ma non dimentico Giulia donna e il diritto di sentirmi bella nuovamente. Ho preso questa decisione di pancia o forse sarebbe meglio dire di petto”.

A finire sotto i ferri è stata Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici protagonista anche nella finale di pochi giorni fa, e partner di Marcello Sacchetta. La quale ha aggiunto su Instagram: “Guardo questa immagine fatta di ricordi, un ricordo breve e impattante della mia storia e della mia evoluzione e provo un senso di amore e gratitudine immenso per le esperienze che la vita mi ha donato. Ma oggi un regalo me lo faccio io, non è un ADV, ma solo una storia di cambiamenti, di amore e di body positivity. Non dobbiamo smettere di sentirci belle, di farci belle e di essere belle”.

Giulia Pauselli ha postato anche un’immagine, mentre era intenta a mangiare, e ha scritto: “Tutto benissimo“, a conferma che l’intervento sia andato a buon fine. E successivamente ha anche annunciato le sue dimissioni dall’ospedale e dunque il suo rientro a casa.