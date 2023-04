Un sì che ha tutti i presupporti per essere considerato il matrimonio vip dell’anno: 24 anni lei, 29 lui dopo 2 anni d’amore si sono da pochissimo giurati amore eterno all’Hotel du Cap-Eden-Roc di Antibes, in Costa Azzurra. Il cognome del neo marito è già apparso sul suo account TikTok, modificato subito dopo le nozze. Nozze per cui la figlia d’arte, modella e influencer si è convertita all’ebraismo per allinearsi alla fede del suo amore, come annunciato poco tempo fa sui social, si legge su Vanity Fair.

Al matrimonio vip, una marea di volti più che noti come Paris Hilton a Cameron Diaz, accompagnate dai rispettivi compagni. E ovviamente le rispettive famiglie, che in fatto di notorietà non sono da meno: la sposa, Sofia Richie, è infatti la figlia più piccola della leggenda R&B Lionel Richie, 73 anni e Diane Alexander. Non poteva mancare la sorella Nicole Richie con il marito, il cantante dei Good Charlotte Joel Madden.

Matrimonio vip in Costa Azzurra: abiti da sogno per la sposa

Sofia Richie, che è una modella e una personalità dei social, è diventata la signora Grainge. Il neo marito, Elliot Grainge è il figlio di Sir Lucian Grainge, attuale presidente e amministratore delegato di Universal Music Group. Ed è il fondatore di 10K Projects, un’etichetta discografica con sede a Los Angeles che tra i suoi artisti vanta Ice Spice, Between Friends, Internet Money e Natalie Jane.

Ma veniamo al matrimonio vip, preceduto da una cena di prova in cui Sofia Richie ha indossato un vestito dalla silhouette a colonna a collo alto con perline firmato Chanel. Per il suo grande giorno la sposa si è affidata proprio alla Maison francese. L’abito su misura è stato disegnato a Parigi e c’erano anche le telecamere di Vogue alla prova finale.

Per andare all’altare la sposa ha indossato un abito lungo dallo scollo all’americana incrociato tempestato di paillettes bianche tono su tono e perline e un velo lungo e trasparente. Mentre, per la festa dopo la cerimonia, Sofia Richie ha scelto il corto: un mini dress bianco semplice e strutturato arricchito dall’iconica camelia di Chanel al centro del petto. Bellissima.