“Come nelle favole”: Manuel Locatelli matrimonio, il calciatore ha sposato la fidanzata Thessa Lacovich. Insieme da 5 anni, hanno coronato il loro sogno d’amore giurandosi amore eterno. Una bellissima storia d’amore la loro, che lui laveva celebrato anche in occasione degli Europei di calcio 2021 quando le aveva dedicato i suoi gol.

Dopo gli Europei, poi, la proposta di matrimonio. Proprio dopo il primo gol segnato con la maglia della Juventus, Manuel Locatelli ha deciso di festeggiare chiedendo alla compagna di diventare sua moglie. E Thessa, che è originaria della Costa Rica non ha perso neanche un secondo: didascalia con un “sì” e tanto di cuore nella foto con l’anello al dito.





Manuel Locatelli matrimonio: il calciatore si è sposato “come nelle favole”

Succedeva tutto a ottobre scorso e ora il matrimonio. Manuel Locatelli e Thessa Lacovich hanno scelto Villa Palmieri, Fiesole, sulle colline di Firenze come location del loro giorno più bello. La sposa era incantevole e dopo la cerimonia, alla festa, il cambio d’abito: per la serata ha optato per un vestito bianco che lasciava scoperte le spalle e con un profondo spacco.

Su Instagram dopo il matrimonio Manuel Locatelli ha condiviso diversi scatti realizzati dalla fotografa Elisabetta Lilly Red. Poi quelli dei tantissimi amici presenti alle nozze, tra cui ovviamente molti noti e tanti calciatori: Leonardo Bonucci con Martina Maccari, Giorgio Chiellini con Carolina Bonistalli e Mattia Perin con Giorgia Miatto. C’era anche Benedetta Quagli, che ha preso il bouquet.

“Grazie per essere sempre e silenziosamente accanto a me in ogni momento sempre pronto a prendermi la mano, sorridere ed invitarmi a ballare ed con il ballo trovare il sorriso per ricordarci quanto siamo fortunati, di amarci così tanto. L’uno la spalla dell’altro come ci auguriamo che sia per tutta la vita”, ha scritto la neo moglie di Manuel Locatelli a corredo di uno scatto del giorno del loro matrimonio.

