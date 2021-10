Un momento decisamente romantico per il nuovo acquisto bianconero. Da non molte settimane, il Campionato di calcio ha ripreso i suoi ritmi, e la squadra di Massimiliano Allegri ha fatto qualche fatica in più per saltare avanti nella classifica e spazzare via l’incubo del terzultimo posto. Un nome, ma anche una promessa per i tifosi bianconeri, che dopo la vittoria contro il Torino ha ben pensato di dedicarsi alla fidanzata e alla proposta di nozze.

Stiamo parlando proprio di Manuel Locarelli. Mai visto la fidanzata Thessa? Il bianconero questa volta conquista l’attenzione di tutti rendendo nota una decisione molto importante, o meglio l’intenzione di sposare Thessa Lacovich. Una storia d’amore che appassiona i tifosi e non e che effettivamente meriterebbe di coronare il sogno di proferire al più presto il fatidico ‘si’ in abito bianco.

La fidanzata di Manuel Locatelli ha appena 23 anni e ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore, laureandosi in Digital Communication Strategy. E la sua formazione professionale non si arresta. La futura sposa del bianconero sta frequentando un master di specializzazione, ma non per questo il pensiero non corre veloce a una vita da poter condividere per sempre con il suo grande amore.





D’altronde ogni rete per Manuel Locatelli rappresenta un modo per rivolgere anche dal campo verde in esultanza la sua quotidiana dichiarazione d’amore per Thessa, per la quale simula la T ovvero l’iniziale del nome. E il grande giorno non poteva che arrivare per la coppia. Dopo il derby Juve-Torino, la coppia si mostra a tutti così.

Senza troppi di giri di parole e frasi a effetto, il bianconero ha pubblicato una foto sul profilo Instagram dove la bellissima Thessa tende la mano con tanto di anello al dito. Insomma, ma splendida 23enne originaria della Costa Rica non ha perso neanche un secondo per accettare la proposta di matrimonio di Loca. Una didascalia con un “si” e tanto di cuore, e nel giro di poche ore il post non poteva che andare incontro ai complimenti a cascata da parte di tutti i fan.