Nozze a Mediaset. Matrimonio in grande stile per la conduttrice, che domenica 19 giugno la conduttrice ha detto sì al suo Marco De Santis, dal quale aspetta la prima figlia. La cerimonia religiosa si è svolta nella splendida cornice della Basilica di San Marco in Campidoglio a Roma, dove abita la coppia.

Ricevimento romantico e spettacolare per le nozze a Mediaset. Marito e moglie hanno organizzato la festa in una favolosa location sull’Appia Antica, dove hanno accolto numerosi ospiti vip italiani. Tra i personaggi famosi gli ex Gf Vip Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli, la conduttrice Barbara D’Urso, Paolo Brosio, Sarah Altobello, il chirurgo Giacomo Urtis, la stilista Elisabetta Franchi e tanti altri.





Nozze a Mediaset: il matrimonio della conduttrice Giorgia Venturini

Nozze a Mediaset con il sì di Giorgia Venturini, la conduttrice di X-Style, il programma dedicato alle nuove tendenze della moda, costume, personaggi e lifestyle in onda in seconda serata il martedì, e la replica il sabato mattina su Canale 5. Bellissima in un abito bianco di pizzo che metteva in evidenza il suo pancione – diventerà mamma ad agosto – Giorgia Vanturini è arrivata in chiesa accompagnata dal papà e tanti vip invitati hanno pubblicato il suo emozionante ingresso in chiesa.

Dopo le nozze della conduttrice di Mediaset, è stato il momento del ricevimento in una bellissima location sull’Appia Antica. Per il party Giorgia Venturini ha optato per un abito bianco di seta, ha sciolto i capelli e si è scatenata insieme agli invitati. Il lancio del bouquet è stato immortalato tra le storie di Instagram ed è finito tra le mani di Giulia Salemi, grande amica della Venturini.

Alle nozze di Mediaset si è notata una pesante assenta, quella di Silvio Berlusconi, rimasto in Sardegna insieme a Marta Fascina, al figlio Luigi, alla nuora Federica Fumagalli e al nipotino Emanuele Silvio. Le voci di un malore sono state smentite all’Adnkronos: “Nessun malore, sta benissimo, è a casa sua in Sardegna dove ha trascorso il week-end e questa sera torna ad Arcore, come da programmi”.

La conduttrice è incinta di 5 mesi, ora non può più nasconderlo. E annuncia pure la data delle nozze