La conduttrice è incinta e aspetta una bambina. In dolce attesa già da cinque mesi finora ha preferito mantenere il segreto. Poi, con le forme che piano piano si arrotondavano sempre di più, ha deciso che non poteva più nascondere la notizia. Così ha dato il grande annuncio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi, poi anche ai follower di Instagram, con una foto in cui è sotto gli occhi di tutti il suo futuro da mamma.

Grande gioia per Giorgia Venturini, la conduttrice 39enne di X Style e prima di Tiki Taka, che aspetta la sua prima figlia dal compagno Marco De Santis, imprenditore nel campo della logistica e dei trasporti lontano dal mondo dei riflettori che è al suo fianco da qualche anno, “seppur con alti e bassi e le nostre crisi”, ha ammesso sempre al settimanale.

Giorgia Venturini presto mamma di una bambina

Compagno e presto marito, perché Giorgia Venturini svela a Chi che è in procinto di pronunciare il fatidico sì. C’è già una data stabilita per il matrimonio: si terrà il prossimo 19 giugno a Roma. “Matrimonio religioso e poi un ricevimento in una villa sull’Appia antica. Sarò una sposa con il pancione” e “L’abito evidenzierà tutte le mie forme”, ha raccontato al magazine.





Aspetta una bambina e alla rivista di Alfonso Signorini Giorgia Venturini rivela che sta vivendo una gravidanza particolarmente serena: “Non ho avuto nessun fastidio fisico. Psicologicamente sto iniziando a sentirla a adesso. Con i movimenti e i primi crampi invece, l’emozione sale e con lei anche la voglia di vederla”.

Il nome è già deciso ed è un omaggio alla sua mamma, che è venuta a mancare. Il destino ha voluto che Giorgia Venturini scoprisse di essere incinta proprio nel giorno del compleanno della mamma: “Lei avrebbe voluto una nipotina e non credo sia un caso”. Come si chiamerà la sua bambina? “Sole Tea. Sole perché è la vita e la mia passione. Tea come mia mamma”.