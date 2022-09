Lulù Selassié e Astol, è il cantante a rompere il silenzio. Anche le turbolente vicende sentimentali dell’ex gieffina continuano ad attirare l’attenzione dei fan alla luce delle più recenti vicende che vedrebbero la principessa etiope ‘beccata’ insieme a un nuovo amore.

Il fidanzato di Lulù Selassié dopo Manuel Bortuzzo? Dopo le voci messe in circolo sulla presunta relazione, il diretto interessanto decide di rompere il silenzio e spiegare come stanno realmente le cose. Astol non si tira indietro dopo le dichiarazioni lanciate dall’esperta di gossip, Deianira Marzano.





Il fidanzato di Lulù Selassié, arriva la smentita di Astol

Sull’argomento che tira in ballo le vicende sentimentali dell’ex gieffina, è intervenuta anche Deianira Marzano, che oltre a pubblicare la segnalazione di un utente, ha voluto anche fornire una sua versione dei fatti sulla vicenda: “Sarà sicuramente un’amicizia”.

E alla luce dei numerosi dubbi a riguardo, non poteva che decidere di interventire Astol e raccontare come stanno le cose. Nuova storia d’amore con Lulù Selassié? Ecco cosa ha detto il cantante, come riporta anche il sito Webboh. Pare che il cantante abbia smentito tutto. (Lulù Selassié, la foto mai vista prima e tutti impazziti).

“Non voglio ingigantire nulla, soprattutto quella che è una piacevole simpatia. Parliamo di una semplice e bellissima amicizia. Non sono fidanzato, non sono ancora fidanzato. Ma sono felice se quando esco con una persona – una ragazza, un’amica, una conoscente – riesco anche solo a farla sorridere quando siamo insieme. Quando una persona mi fa un sorriso, mi fa capire che sta bene, a me basta per rendermi felice. Mi basta vedere che le persone attorno a me siano felici e sorridenti”.

“Rinviato per lutto”. Uomini e Donne, slitta la ripresa del programma: decisione inevitabile