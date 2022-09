Anche Lulù Selassié potrebbe aver trovato un nuovo fidanzato. L’ex concorrente del GF Vip potrebbe essere riuscita a rispondere in qualche modo al suo ex Manuel Bortuzzo, che si è legato sentimentalmente all’influencer Angelica Benevieri. Ora, è arrivata una segnalazione molto interessante sulla principessa etiope, visto che stanno circolando delle foto che stanno facendo sognare ad occhi aperti i fan. Si sa il nome e cognome del presunto partner, una persona molto conosciuta.

A proposito di Lulù Selassié, non ci si è soffermati su di lei solamente per il nuovo fidanzato. Infatti, l’esperta di gossip Deianira Marzano recentemente ha notato un fatto davvero curioso. La fidanzata di Manuel Bortuzzo Angelica Benevieri si è mostrata sui social con lo stesso identico vestivo di Lulù Selassié. La reazione di Deianira non si è fatta attendere: “No vabbè ma la fidanzata di Bortuzzo che si mette lo stesso vestito di Lulù: ma non avevi altro da metterti? Ma tutto a posto?!”. Ma vediamo ora cosa è successo.





Lulù Selassié ha un nuovo fidanzato? Si parla di Astol

Adesso che è libera da ogni vincolo amoroso, Lulù Selassié si sarebbe rimessa in carreggiata e potrebbe aver individuato il suo nuovo fidanzato perfetto. Certo, c’è chi ritiene che possa anche esserci esclusivamente un bel rapporto amichevole, ma sta di fatto che sono bastate alcune foto ad aver fatto entusiasmare tutti. Sull’argomento è intervenuta anche Deianira Marzano, che oltre a pubblicare la segnalazione di un utente, ha voluto anche fornire una sua versione dei fatti sulla vicenda.

Segnalata una storia social di un cantante, Astol, che ha pubblicato nelle sue Instagram stories la sua gamba e una mano che sembra appartenere a Lulù Selassié, secondo la segnalazione: “Il cantante Astol ha messo questa storia e al 100% la mano è di Lulù”. Poi è stata anche postata una foto in cui i due appaiono abbastanza complici. Ma la Marzano ha tagliato corto: “Sarà sicuramente un’amicizia”. Ed effettivamente potrebbe anche essere così, ma una possibile relazione sentimentale non è da escludere a priori.

Il presunto nuovo fidanzato di Lulù Selassié, Astol, è nato nel 1995 e il suo nome vero è Pasquale Giannetti. Originario della Campania, si è trasferito a Roma da un po’ di anni a questa parte. La sua carriera è iniziata 9 anni fa con alcuni video postati su Youtube. Inoltre, i telespettatori lo hanno ammirato ad Amici 17. Inoltre, è molto attivo anche sul social TikTok.

