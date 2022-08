Lulù Selassié è sempre attivissima su Instagram. Per tutta l’estate, proprio come le sorelle Jessica e Clarissa, ha documentato le sue vacanze e ora è stata di nuovo tirata in ballo per questioni di gossip. L’occasione, stavolta, è stata fornita dalla nuova relazione del suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo.

Il nuotatore è infatti da poco uscito allo scoperto con Angelica Benevieri, tiktoker con un largo seguito. Hanno entrambi pubblicato la foto di un bacio che ha così confermato le indiscrezioni di settimane fa: stanno insieme. Tutti quindi a chiacchierare di questa nuova storia, anche alcuni sono convinti che sia organizzata.





Lulù Selassié, tutti pazzi per la foto da bambina

La reazione di Lulù Selassié, che è stata lasciata da Manuel Bortuzzo ad aprile scorso? Nulla in realtà. Dopo la foto del bacio postata dallo sportivo ed ex fidanzato, ha “risposto” con il silenzio. O meglio, ha pubblicato una serie di Stories dal mare mostrandosi tra le braccia degli affetti e amici più cari.

Ma nelle ultime ore Lulù Selassié è tornata sui social per un’occasione felice: il compleanno di Christian, fratello maggiore di Jessica, Lulù e Clarissa Selassié. Tutte e tre princess del GF Vip 6 hanno voluto festeggiarlo anche online con dediche e fotografie inedite. E un primo piano di una dolcissima baby Lulù ha letteralmente fatto impazzire gli utenti.

Per chi dice che le ragazze sono tutte rifatte sono rimaste le stesse di quando erano piccole 💜#jeru #jessvip #fairylu #kittyclary pic.twitter.com/fICmT6KO3l — 💜🧚‍♂️🦋🔪🐣 (@Anna19747174) August 30, 2022

per favore era così bella e così uguale ad ora 🤏🏼❤️‍🩹 #fairylu pic.twitter.com/iA3hvQYOSP — diletta🥀 (@dilettashampoo) August 30, 2022

Per molti è solo cresciuta, alla faccia di chi parla di ritocchini su ritocchini. E infatti su Twitter si legge: “Per chi dice che le ragazze sono tutte rifatte sono rimaste le stesse di quando erano piccole”, “Per favore era così bella e così uguale ad ora”, “La mia bambina bellissima, lei è proprio uguale a quando era piccolina. Non è cambiata per nulla. È sempre la stessa bambina bellissima e dolcissima” e ancora Una mini Fatina che adesso è diventata una grande DONNA e una grandissima fatina internazionale”.

