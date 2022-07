“Non sto bene, vi amo”. L’annuncio Lulú Selassiè: i fan pensano solo a lei e che sorpresa

Dopo il GF Vip 6 Lulù Selassiè sta ottenendo un grande successo. Lei costantemente informa i suoi fan attraverso i social sui suoi impegni che riguardano sia la vita privata che quella pubblica. È uscita dalla casa più spiata d’Italia innamoratissima di Manuel Bortuzzo che ha conosciuto durante il reality. La loro storia ha fatto emozionare tutti, poi si è sciolta come neve al sole dopo qualche tempo di convivenza.

Storia d’amore al capolinea per il nuotatore e la principessa, che subito dopo l’uscita dal reality erano anche andati a convivere. L’annuncio è arrivato via Instagram da Manuel Bortuzzo, che ha confermato la fine della relazione con Lulù Selassié: “In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate”.





Lulù Selassiè regalo dei fan: lei non sta bene, ma lo ritira lo stesso

“Purtroppo ci abbiamo provato, ma non e’ possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulu’ ed hanno creduto in noi , ma purtroppo quella della Casa del GF , rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”, ha continuato Manuel Bortuzzo. Anche Lulù Selasiè ha commentato la fine della relazione: “Ci tenevo a dire a tutti che purtroppo questa notizia è vera. Dico purtroppo perché ovviamente mi spiace perché non era questo il programma di questa relazione”. Poi ha precisato che la fine della sua storia non è da imputare né a lei, né a Manuel “ma è colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione. Persone che non ci hanno mai dato…”.

Lulù Selassiè ha deciso di voltare pagina proseguendo la sua vita senza l’ex nuotatore ricoperta dall’affetto dei tanti che la seguono che non le fanno mai mancare sostegno e vicinanza. Nelle ultime ore ha voluto voluto ringraziare i fan per l’affetto: l’ex protagonista del GF Vip 6 ha ricevuto dei regali dagli estimatori che ha voluto ritirare nonostante non stesse al pieno della sua forma fisica, così come ha scritto su Instagram.

Yummy💜 buonanotte dolce Lulù sei proprio la fatina dell'amore🧚💜🤍 #fairylu pic.twitter.com/3x6upReoAy — Sofy (@Sofia130402) July 29, 2022

“Grazie fatine mie per i regali che ho ricevuto ieri sera… Sono uscita di casa esclusivamente per prenderli anche se stavo male e per pochi minuti solamente per voi, perché so quanto ci tenete che io li riceva!”, ha esordito Lulù tramite le storie di Instagram che poi ha aggiunto: “Vi voglio ringraziare per tutto ciò che fate per me, vi amo tanto! Così come i fiori meravigliosi ricevuti, ed anche la bellissima sorpresa di oggi. Sono così grata di essere sempre nei vostri pensieri e di ricevere tutte queste coccole! Siamo una famiglia…”.

