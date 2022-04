Negli ultimi tempi le voci di crisi hanno travolto Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Solo il 13 aprile scorso la princess diceva: “Sogniamo una famiglia, fin da piccola volevo diventare una mamma giovane. Amo i bambini e anche Manuel è come me”. “Lulù ha portato vita nella mia esistenza”, le parole di lui, ma a un mese e mezzo circa dalla fine del GF Vip 6 è arrivata la rottura.

Storia d’amore al capolinea per il nuotatore e la principessa, che subito dopo l’uscita dal reality erano anche andati a convivere. L’annuncio è arrivato via Instagram da Manuel Bortuzzo, che ha confermato la fine della relazione con Lulù Selassié: “In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate”.





Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: è finita

“Purtroppo ci abbiamo provato, ma non e’ possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulu’ ed hanno creduto in noi , ma purtroppo quella della Casa del GF , rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”, ha continuato Manuel Bortuzzo.

Inizialmente molti fan della coppia pensavano a uno scherzo. Ma poi è arrivata la diretta social di Lulù Selassié per “dire a tutti le cose come stanno”. “Ci tenevo a dire a tutti che purtroppo questa notizia è vera. Dico purtroppo perché ovviamente mi spiace perché non era questo il programma di questa relazione”. Poi ha precisato che la fine della sua storia non è da imputare né a lei, né a Manuel “ma è colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione. Persone che non ci hanno mai dato…”.

Lulù nella diretta instagram dove conferma la fine della sua relazione con manuel, per 'terze persone che si sono messe in mezzo'😖#fairylu pic.twitter.com/VRvCLKpXx4 — Come se non ci fosse un domani (@lightbluepower) April 25, 2022

“Ci sono delle persone che purtroppo non si sono mai tolte e si sono messe in mezzo cercando di metterci contro me e lui. Ovviamente non persone della mia famiglia. Anche perché i miei familiari appena hanno conosciuto Manuel subito hanno avuto un affetto per lui, hanno sempre avuto buone intenzioni con lui, non è che avevano un pensiero negativo. Purtroppo non c’è stato il contrario dalla sua famiglia verso di me, anche se io sono stata una persona molto amichevole”, ha concluso Lulù Selassié aggiungendo che lei e il nuotatore “in queste ultime due settimane abbiamo lottato tantissimo per far sì che queste situazioni pesanti e quello che dicevano le persone non ci toccasse”.

