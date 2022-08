“Sta con lui?”. Lulù Selassiè, spunta il flirt con il cantante italiano. Ed è lei stessa a fare chiarezza

Lulù Selassié, la verità sul flirt con il cantante. Non solo Manuel Bortuzzo nel cuore dell’ex gieffina ancora al centro del gossip in merito alle questioni sentimentali che tirerebbero in ballo il nome dell’ipotetico ‘prescelto’. La principessa etiope spiega una volte per tutte come stanno realmente le cose.

Lulù Selassié, flirt con Deddy? Ma allora è tutto vero? L’ex gieffina ha deciso di rispondere alle domande dei fan mettendo in chiaro la situazione sentimentale più discussa degli ultimi tempi. A domanda diretta, la risposta non poteva che giungere puntuale.





Lulù Selassié, flirt con Deddy? La verità nelle parole dell’ex gieffina

“Ti metteresti mai con Deddy?”, la domanda del fan a cui la principessa etiope non poteva che rispondere in modo sincero e diretto: “No, perché è un mio amico. Gli voglio molto bene, è una persona vera e poi abbiamo la stessa passione per la musica. Lui è diventato il nostro fratellino”, e non potevano mancare i tag dei nomi di Clarissa e Jessica per confermare quanto espresso. (Lulù Selassié, l’annuncio a sorpresa).

E accanto al tanto chiacchierato flirt con il cantante Deddy, pare che corrano ancora alcuni pettegolezzi che vedrebbero Lulù Selassié ancora innamorata di Manuel Bortuzzo. A esprimere la sua opinione in tal senso anche Giucas Casella.

Al cuore non si comanda, ma se i sentimenti fossero sempre ricambiati, sempre meglio. Peccato che nel cuore di Manuel Bortuzzo, come più volte chiarito da lui stesso, non pare esserci più molto spazio per la principessa.

