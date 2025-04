Al Serale di Amici 24, che è cominciato da poco, ci sono nuovi giudici. Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario, che in quella scuola c’è praticamente cresciuta. Era la nona edizione del talent, quella andata in onda tra il 2009 e il 2010, quando la ballerina si era imposta come una degli allievi più talentuosi. Pur non vincendo, era ugualmente riuscita a farsi amare dal pubblico e anche a farsi notare.

E infatti, dopo un’esperienza nella prestigiosa compagnia di ballo a New York perché voluta da David Parsons, Elena D’Amrio è rientrata in Italia e Maria De Filippi ha continuato a coinvolgerla nei suoi progetti. Prima ha indossato le vesti di ballerina professionista e coreografa all’interno del talent show e ora è diventata giudice della 24esima edizione.

Leggi anche: “Di nuovo vicini”. Belen e il famoso ex insieme e uniti come non mai: “Si stanno ritrovando”





Elena D’Amario “ha un nuovo amore”

Ma non solo professionalmente tutto pare procedere a gonfie vele. Anche dal punto di vista sentimentale le cose sembrano andare alla grande per la bella Elena D’Amario. Nessun annuncio ufficiale, ma il magazine Diva e Donna ha pizzicato la ballerina e giudice del Serale di Amici in dolce compagnia.

Più precisante in compagnia di un misterioso uomo moro che viene indicato come suo “nuovo amore”. Così si legge sulla rivista che dunque parla di una nuova frequentazione per la 34enne che in passato è stata legata all’attore di “Mare fuori” Massimiliano Caiazzo.

Non si conosce ancora l’identità di questo presunto nuovo fidanzato di Elena D’Amario ma come detto il settimanale parla proprio di amore. Di recente la ballerina ha rilasciato una lunga e intima intervista a Vanity Fair. Non ha parlato di lui ma dell’eventualità di diventare un giorno madre, un desiderio che però non è un’ossessione. Proprio come il matrimonio che per lei non è un chiodo fisso. Uscirà allo scoperto con questo “bel ragazzo moro” intercettato dai paparazzi?