Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono senza dubbio una delle coppie più chiacchierate e seguite del panorama italiano. La loro storia d’amore è stata segnata da momenti di grande passione, separazioni, ritorni di fiamma e anche un addio definitivo, avvenuto nel 2023, quando dopo l’ennesimo ritorno di fiamma, avvenuto dopo l’addio della showgirl da Antonino Spinalbese, il padre di Luna Mari, aveva cancellato tutte le foto di coppia.

“Separati sì, ma no al divorzio. Entrambi non si sono rifatti più una vita. Belen e Stefano lo sanno, sono fatti per stare insieme, lo dicono anche gli amici. Ci sono però ancora gli ostacoli da superare”, scriveva il “Settimanale Nuovo”. Pare che ci siano sempre l’uno per l’altra, ma per far funzionare un rapporto d’amore non hanno trovato l’equilibrio giusto. La separazione permette loro di gestire le dinamiche familiari in maniera più fluida rispetto a una sentenza di divorzio.

Il primo bacio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez nel bagno del camerino di Mara Maionchi

La scelta fatta anche per il bene del figlio Santiago. Belen e Stefano si sono conosciuti per la prima volta nel 2012, quando entrambi lavoravano come protagonisti in uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, Amici di Maria De Filippi. A quel tempo, Stefano era uno dei ballerini più apprezzati del programma, mentre Belen aveva già raggiunto una certa notorietà come modella e showgirl.

Il loro incontro fu tutt’altro che pianificato: la scintilla tra i due scoccò immediatamente, e la chimica che si creò sul palco si trasferì rapidamente anche nella loro vita privata. Per Belen Rodriguez, Stefano De Martino lasciò la fidanzata dell’epoca Emma Marrone e il pubblico iniziò a seguire la coppia con molta curiosità. A Che Tempo Che Fa ieri tra i tanti ospiti è intervenuto anche Stefano De Martino e il conduttore di Affari Tuoi ha fatto una rivelazione piccante proprio sulla sua ex Belen Rodriguez.

Approfittando della presenza di Mara Maionchi, Stefano ha rivelato quando è scattato il primo bacio a Belen Rodriguez. È accaduto quando, come detto, entrambi si trovavano ad Amici, nel camerino che apparteneva alla famosa produttrice discografica. Durante la puntata di Che Tempo Che Fa, senza fare il nome dell’ex moglie, facendo riferimento “a una persona che sarebbe diventata molto importante nella mia vita”, Stefano ha rivelato del momento di passione avvenuto nel camerino di Mara Maionchi.

"eh ma noi siamo colleghi!" 😂@ste_demartino e il racconto del camerino a #CTCF pic.twitter.com/IlHi657G9x — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 2, 2025

“Io e Mara Maionchi (ospite fissa del Tavolo, ndr) ci conosciamo da tanto tempo e del suo camerino ho un bel ricordo perché nel bagno che c’era all’interno ho dato il primo bacio a una persona che sarebbe diventata molto importante nella mia vita“, ha detto Stefano De Martino durante la conversazione al tavolo insieme a Mara Maionchi e gli altri protagonisti della puntata.