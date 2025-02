“Aiuto, le corre dietro”. Panico in studio ad Affari Tuoi, Stefano De Martino inizia a correre e non ci si capisce più niente. Ma facciamo un passo indietro perché nella serata di martedì 25 febbraio 2025, il programma ha regalato al pubblico momenti di grande tensione e colpi di scena inaspettati. Il protagonista della puntata è stato Marco, rappresentante della Toscana, un imprenditore agricolo di Castellina Marittima, in provincia di Pisa. Accompagnato dalla compagna Giovanna, impiegata amministrativa, con cui condivide una relazione da cinque anni e una convivenza da due, Marco ha affrontato il temuto “Dottore” con determinazione e speranza.

La serata è iniziata con entusiasmo quando Marco ha scelto il pacco numero 17, confidando nella sua fortuna. La specialità regionale presentata è stata la ribollita, piatto tipico toscano, che ha aggiunto un tocco di tradizione alla serata. Tuttavia, fin dalle prime battute, la fortuna non è stata dalla parte di Marco. Nonostante l’offerta del “Dottore” di cambiare il pacco, Marco ha deciso di mantenere la sua scelta iniziale, rifiutando più volte la possibilità di scambio. Questa decisione si è rivelata fatale: con l’eliminazione progressiva dei pacchi contenenti cifre più alte, Marco si è ritrovato con un solo euro nel suo pacco finale.





“Ma a chi corre dietro?”. Affari Tuoi, panico all’inizio: cosa succede

Un epilogo amaro, soprattutto considerando le offerte più vantaggiose proposte durante il gioco. La scelta di Marco di non accettare gli scambi proposti ha suscitato diverse reazioni sia in studio che tra il pubblico a casa. Molti spettatori hanno espresso il loro disappunto sui social media, sottolineando come un approccio più flessibile avrebbe potuto portare a un esito più favorevole. Altri, invece, hanno apprezzato la coerenza e la determinazione di Marco nel seguire il suo istinto, nonostante le avversità.

Nonostante l’esito sfortunato della partita di Marco, Affari Tuoi continua a registrare ascolti record. La puntata del 25 febbraio ha attirato oltre 6.100.000 spettatori, raggiungendo uno share del 27,8%. Un risultato che conferma l’affetto del pubblico per il programma e per la conduzione di Stefano De Martino, capace di mantenere alta l’attenzione e l’entusiasmo degli spettatori.

Ma c’è stato un momento che ha fatto impazzire tutto il pubblico ed è un fatto capitato all’inizio della puntata. Subito dopo la presentazione del concorrente la pubblicità, una volta in studio si vede De Martino correre dietro a una ragazza. “Aiuto! Aiuto!”, grida Stefano. Poco dopo la telecamera zooma e si capisce tutto: il conduttore stava rincorrendo una camera-girl ritardataria. “Buona serata dal teatro Vittoria di Roma!”, dice Stefano. Fenomeno.