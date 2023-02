Loredana Lecciso, la confessione. Di recente Albano Carrisi ha messo chiarezza sul rapporto con Romina Power smentendo definitivamente il chiacchierato triangolo amoroso tirato in ballo da svariati gossip sulla situazione. Sull’argomento è tornata a parlare anche Loredana Lecciso, compagna di vita del cantante di Cellino San Marco e madre dei loro figli Jasmine e Albano Junior detto Bido.

La confessione di Loredana Lecciso su Romina Power. Le dichiarazioni dell’ex showgirl sopraggiungono nel corso di una lunga intervista resa al settimanale Nuovo. Loredana Lecciso, come Albano Carrisi, ha messo definitivamente in chiaro la situazione senza troppi giri di parole: “Sono sempre stata per il quieto vivere e continuerò ad esserlo. Se ho mai avuto paura di essere lasciata? No, non ho mai avuto questo tipo di paure, nemmeno quando Al Bano è stato male”.

La confessione di Loredana Lecciso su Romina Power: “Cosa le auguro…”

Loredana Lecciso ha poi proseguito sottolineando: “Da quando sto con lui sono cresciuta e maturata con gli anni: ma questo è un cambiamento che fa parte della vita di tutti. Cosa auguro a Romina? Spero con tutto il cuore che arrivino tanti successi, come quelli che ha ottenuto fino a questo momento nella sua carriera”. Nessun rancore dunque nei riguardi di Romina Power e anzi l’augurio che la sua carriera professionale possa sempre volgere al meglio.

Solo pochi giorni fa Albano Carrisi su Romina Power ha rivelato pubblicamente: “Ringrazio Romina per tutto quello che è riuscita a darmi, ma purtroppo mi ha anche tolto. E così ringrazio anche Loredana, sottolineando che non ha mai sottratto nulla a Romina che se n’era già andata, quasi dieci anni prima” e questo dopo aver chiarito: “Con Romina non c’è stata alternativa, decise di andarsene e lo fece”, parlando della loro relazione.

“E così ringrazio anche Loredana, sottolineando che non ha mai sottratto nulla a Romina che se n’era già andata, quasi dieci anni prima”. Parole di rinnovato amore e stima per la sua attuale compagna di vita, Loredana Lecciso che stando a quanto ammesso da Albano Carrisi “è stata una sferzata di primavera in un periodo difficile della mia vita, la mia casa era spoglia, con lei sono arrivati due fantastici figli che amo e seguo esattamente come gli altri”.