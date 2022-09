La tata di Nathan Falco compie gli anni ed Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore le regalano una festa di compleanno super in compagnia dell’ex coppia vip e del suo Nathan, che ormai accudisce da undici anni. La nanny è ormai una persona di casa e anche quest’anno ha festeggiato insieme alla famiglia Briatore-Gregoraci.

La tata di Nathan Falco si chiama Jeannette Sumajit ma si fa chiamare “Thatu”, vive a Monte Carlo e insieme alla famiglia Briatore e Gregoraci trascorre anche le vacanze. Per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore Jeanette è una figura fondamentale e da quando ha iniziato a lavorare per loro si è presa cura del figlio seguendo la famiglia anche in vacanza.





La tata di Nathan Falco è Jeannette Sumajit: le foto

Thatu, questo il soprannome di Jeanette, vive a a Monte Carlo, e da 11 anni si prende cura del figlio di Briatore quando la mamma Elisabetta lavora e spesso deve essere fuori casa per gli impegni lavorativi. È stata lei a occuparsi di Nathan Falco quando, due anni fa, ha partecipato al Grande Fratello Vip e per dimostrare la sua gratitudine anche quest’anno ha deciso di organizzare un party.

Una festa a sorpresa per la tata di Nathan Falco, che nei video pubblicati da Elisabetta Gregoraci si sorprende quando vede arrivare una torta con le candeline e i fuochi d’artificio. Jeanette appare spesso nelle Instagram story di Elisabetta Gregoraci e di Nathan Falco e anche lei pubblica scatti insieme a Nathan e sulle sue foto non mancano i complimenti alla super tata: “Sei bellissima”, “bella e dal cuore d’oro”, “Thatu sei stupenda”, si legge tra i commenti.

Elisabetta Gregoraci ha spesso parlato del grande aiuto della tata di Nathan Falco e come ogni anno ha deciso di festeggiare insieme a lei il compleanno regalandole una bellissima cena in ristorante condiviso gli scatti dei festeggiamenti sui social. Nel video pubblicato Elisabetta Gregoraci riprende una emozionata Janette che spegne le candeline con il sottofondo degli auguri di buon compleanno e la scritta “Auguri, auguri, auguri. Buon compleanno” e l’emoji della torta di compleanno.

