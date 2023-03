“Io e Goffredo? Questa è la verità”. Aurora Ramazzotti, a poco dal parto vuota il sacco sul fidanzato

Aurora Ramazzotti e il matrimonio con Goffredo Cerza, tutta la verità. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti diventerà molto presto mamma. Nelle ultime settimane ha costantemente aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni e sul suo stato d’animo in questa esperienza nuova ed emozionante. Il figlio di Aurora Ramazzotti nascerà sotto il segno dell’Ariete (periodo che va dal 21 marzo al 19 aprile) e lei ovviamente non vede l’ora di poterlo tenere tra le sue braccia.

“Sarà dello stesso segno dello zio Tommaso Zorzi, auguratemi buona fortuna” ha detto Aurora in un messaggio social. Per la cronaca lei è del Sagittario mentre il compagno Goffredo Cerza è un Capricorno. E proprio del compagno, o meglio di un suo regalo, si è parlato nei giorni scorsi. Al suo dito è comparso uno spettacolare anello di oro bianco, con alcuni diamanti di piccole dimensioni e di forma rotonda. E in tanti hanno parlato di imminenti nozze, ma le cose non stanno proprio così.

Aurora interviene sulle nozze con Goffredo

Aurora Ramazzotti ha spiegato che l’anello donatole dal fidanzato Goffredo Cerza non è una promessa di matrimonio, ma qualcos’altro: “È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno – ha spiegato la figlia di Michelle Hunziker a Vanity Fair – È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra”.

“Oggi – le parole di Aurora – l’idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme. Qualsiasi cosa succeda, ho già scelto: ho voluto lui come padre di mio figlio, un legame che dura più di qualunque matrimonio. Sono figlia di genitori separati due volte, so che è molto importante chi è l’altro genitore. L’essenziale è che ci sia amore”.

Aurora Ramazzotti ha inoltre aggiunto qualcosa sull’educazione che impartirà al figlio: “Cercherò di renderlo mentalmente aperto, di fare attenzione alla sua sensibilità. Sono preparata sul gentle parenting, il rispettare i figli, ascoltarli, renderli indipendenti”.

