Aurora Ramazzotti, aumenta l’attesa per la nascita del suo primo figlio. Come tutti sanno la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è in dolce attesa. Già da questa estate diversi indizi avevano fatto pensare alla gravidanza, poi è arrivata la bomba sganciata dal magazine Chi. Il giornale di Alfonso Signorini aveva già dato la notizia del test di gravidanza acquistato da Aurora e mamma Michelle. C’era solo un dubbio: a chi serviva il test? Alla mamma o alla figlia?

A fine agosto è arrivata la conferma che ha fatto svanire tutti i dubbi: il test era per Aurora Ramazzotti. Dunque si è scoperto così che la figlia del cantante e della popolare showgirl era incinta del fidanzato storico (stanno insieme da 6 anni, ndr) Goffredo Cerza. Proprio nei giorni scorsi ecco spuntare un altro dettaglio: sul suo anulare è comparso uno spettacolare anello di oro bianco, con alcuni diamanti di piccole dimensioni e di forma rotonda. Già arrivata la proposta di matrimonio?

Leggi anche: “Allora è successo davvero”. Aurora Ramazzotti, la splendida notizia per lei e il compagno Goffredo





Aurora Ramazzotti rivela quando nascerà il figlio

Ormai manca davvero pochissimo al grande giorno, ovvero quando Aurora Ramazzotti partorirà il suo primo figlio. Lo si capisce anche da quello che lei stessa ha recentemente scritto sul suo profilo Instagram. Aurora ha costantemente aggiornato i suoi follower sul suo stato di salute e il suo stato d’animo. Proprio in una delle sue ultime story ha scritto: “Auguratemi buona fortuna. Prossimo aggiornamento post partum“.

Dunque a quanto pare il figlio di Aurora Ramazzotti nascerà sotto il segno dell’Ariete (periodo che va dal 21 marzo al 19 aprile). Lei non vede l’ora di poterlo tenere tra le sue braccia e anche se ha più volte dichiarato di essere serena, un po’ di timore ovviamente c’è.

Recentemente la stessa Aurora Ramazzotti ha scritto sul proprio profilo Instagram: “Sarà dello stesso segno dello zio Tommaso Zorzi, auguratemi buona fortuna”. Dunque suo figlio sarà Ariete, un segno di fuoco dello zodiaco. Anche il suo è un segno di fuoco, Aurora è infatti Sagittario, mentre il compagno Goffredo Cerza, invece, è del capricorno.

“Sei uno splendore”. Aurora Ramazzotti mai così bella, niente trucco e pancione in primo piano (FOTO)