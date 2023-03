“Pazzesca”. Aurora Ramazzotti choc, senza veli a poco dal parto. Le foto fanno impazzire i fan

Aurora Ramazzotti tra poco mamma. Il pancione della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è sempre più grosso e lei lo mostra con orgoglio sui social. “E anche oggi non ha partorito”, ha scritto poche ore fa su una foto del suo gatto imbronciato, postata sulle storie del suo profilo Instagram.

In questi mesi di gravidanza non sono mancati rumors su un suo possibile matrimonio con il fidanzato Goffredo Cerza, dal momento che al suo anulare è comparso un bellissimo anello. Ovviamente il prezioso è saltato agli occhi di tutti ed è per questo motivo che in tanti hanno pensato che Goffredo Cerza avesse fatto la fatidica proposta di nozze alla figlia di Michelle Hunziker. Ma Aurora ha smentito su Vanity Fair, gioiello ricevuto in regalo, avrebbe invece un altro significato.

Aurora Ramazzotti, su Vanity Fair le foto prima del parto

“È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra”, ha spiegato Aurora Ramazzotti svelando il vero significato dell’anello comparso al suo anulare. “Oggi l’idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme”, ha svelato.

E in attesa del parto, Aurora Ramazzotti ha posato senza veli per Vanity Fair. Foto pubblicate dalla fotografa Nima Benati suls uo account Instagram. Negli scatti la figlia di Michelle Hunziker posa senza veli, coperta solo da un abito in tulle bianco, dal quale si notano le forme sinuose: il pancione e il seno. In un altro scatto Aurora ha i capelli lunghissimi ed è coperta solo da un velo rosso.

Tantissimi i commenti lasciati sotto al post della fotografa in cui è immortalata Aurora Ramazzotti: “La maternità per alcune donne è una sorta di incantesimo, le fa diventare ancora più belle!”, “Penso che ogni donna meriti di essere ritratta come una dea una volta nella vita, ma questo dono è soprattutto negli occhi e nell’anima di chi può vederlo, e quindi coglierlo e celebrarlo”, “Mamma mia, bellissima lei, bravissima tu”.