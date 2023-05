Splendida notizia per i fan della figlia vip. Lei è Lily Rose Depp e ha una nuova fidanzata. Il suo coming out, che già circolava da diverso tempo, è stato ufficializzato con una foto di coppia in compagnia della sua partner. Stavolta non ci sono state paparazzate o comunque foto rubate senza la loro autorizzazione, ma un’immagine che ha ripreso un bel bacio tra le due ragazze. E ovviamente il popolo del web si è emozionato non poco.

Lily Rose Depp ha presentato così la sua nuova fidanzata, che è molto famosa anche lei. Come ha ricordato il sito Vanity Fair, Lily si era soffermata in passato sul suo orientamento sessuale. Aveva fatto sapere di non avere una preferenza, nel senso che ha sempre avuto voglia di provare amore a prescindere se si trattasse di un uomo o una donna. Infatti, ha avuto relazioni con dei ragazzi ma ora è uscita allo scoperto con questa giovane cantante.

Lily Rose Depp, coming out ufficiale e nuova fidanzata famosa presentata

Parlando della sua vita sentimentale passata, Lily Rose Depp prima di mettersi insieme a questa nuova fidanzata ha amato o ha comunque avuto delle storie con gli attori Timothéè Chamalet e Austin Butler. Adesso con la nuova partner le cose pare stiano andando alla grande, nonostante l’inizio della liaison amorosa sia avvenuta poco tempo fa. La figlia di Johnny Depp ha infatti scritto nella didascalia della foto di coppia: “4 mesi con la mia crush“.

Lily Rose era già stata avvistata insieme alla partner, che è la rapper 070 Shake, alla Paris Fashion Week. Ormai pressate dai media, hanno deciso di non nascondersi più e di annunciare il fidanzamento. La mamma della ragazza, che ha 23 anni, è l’attrice Vanessa Paradis. Anche la giovane è attrice e modella, infatti ha recitato in diversi film cinematografici. Ricordiamo le pellicole Io danzerò, Il re, Voyagers, Silent Night e Wolf. In tv ha iniziato quest’anno la recitazione nella serie televisiva The Idol.

070 Shake, 25 anni, è un’artista originaria degli Stati Uniti e il suo vero nome è Danielle Balbuena. Il suo genere musicale è alternative hip hop e cloud rap. Ha iniziato l’attività lavorativa dal 2015 e finora ha pubblicato due album: Modus Vivendi e You Can’t Kill Me.