Isola dei Famosi 2023, la puntata di ieri ha lasciato strascichi pesanti: polemiche sono cadute su Cristina Scuccia; l’ex suora ha attirato l’attenzione (e le critiche) dei telespettatori per una battuta a diro poco infelice. E non la sola ad essere finita nella bufera: anche la conduttrice Ilary Blasi non è stata da meno dopo lo sfogo di Alvin in diretta. Sfogo che è stato commentato dagli utenti che si sono schierati in massa con l’inviato in Honduras e contro la ex moglie di Francesco Totti che in questa stagione sembra in difficoltà.

Si legge: “Fin troppo gentile Alvin è unico che si ricorda che sta lavorando, gli altri pensano di essere al bar. Papi nn gli hanno detto che ogni tanto deve stare zitto e la conduttrice che lo asseconda nn rendendosi conto di esagerare…oltre al fatto che vogliono fare alle persone quello che vogliono loro”. E ancora: “Se fossi in te Alvin lascerei il programma, sei troppo un signore per farti trattare così”.





Isola dei Famosi 2023, critiche a Cristina Scuccia: frasi irrispettose

“La maleducazione di Papi ed Ilary ha veramente sfiorato la vergogna. Credo che tu dovresti presentare, Ilary lasciamola giocare col nome del suo ex Papi…vabbè peccato che gli vuoi dì!”. Maleducazione che secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano ha caratterizzato anche l’uscita di Cristina Scuccia che, nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi 2023 è stata protagonista.

Dopo aver vinto una sfida grazie alla quale alcuni naufraghi hanno vinto una doccia ha esclamato: “Questa è la mia prova di santificazione”, una battuta ironica riferita al suo passato come suora. Battuta che non è piaciuta alla Marzano che ha sparato a zero prendendo spunto il rapporto tra Cristina e Helena, della quale ha spifferato alcune rivelazioni: “Questa Cristina è incommentabile. Poi dopo la battuta ‘questa è la mia prova di santificazione”. Parole che secondo alcuni sarebbero irrispettose nei confronti della Chiesa.

E ancora: “Bell’esempio vedere che una che è stata suora per anni poi alla fine si comporta in modo identico a tutti, spifferando le cose che le ha detto Helena ad esempio, approfittando della diretta per sminuirla e metterla in cattiva luce. Brava la stratega”. Insomma per Cristina Scuccia la strada è tutta in salita.