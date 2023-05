Alvin, il commento acido per Ilary Blasi ed Enrico Papi dopo la puntata dell’Isola dei Famosi 2023. È successo dopo la fine della diretta, una delle più assurde di sempre. Colpi di scena, abbandoni, svenimenti e persino eliminazioni. Tutto in una sola serata che ha stravolto tutti, persino la padrona di casa che alla fine si è seduta e ha detto: “Stasera male male eh!”. Ma cosa è successo durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 e perché Alvin sembra davvero molto piccato con la padrona di casa e gli opinionisti?

>> Isola dei Famosi, fuori Cecchi Paone e Simone Antolini. E ora il retroscena: “Cosa c’è dietro il ritiro”

Ma cosa è successo praticamente tra loro durante la trasmissione? Le cose tra loro, almeno da quello che dicono gli opinionisti e i commentatori di mezza Italia, non sarebbero tutte rose e fiori. Ci sarebbe quindi della maretta tra Alvin e Ilary, ma le cose stanno davvero così? Se per un attimo deduciamo che sia proprio così, non sarà facile per l’inviato dell’Isola dei Famosi avere anche uno come Enrico Papi da gestire.





In effetti anche il collega in studio non sembra andarci troppo leggero coi naufraghi e con lui. Tutto inizia, almeno ultimamente, quando, durante la quinta puntata, Fiore Argento ha chiesto di abbandonare il programma. A questo punto Ilary ed Enrico Papi l’hanno invitata a restare almeno un’altra settimana ed è qui che Alvin ha perso la testa. “Vedi? Prima quando vi spiegavo che stare qui non è facile intendevo questo”.

E ancora: “Lei non sta bene e non potete capire com’è la situazione qua. Non è che non volevo che restasse, ma stando qui posso capire Fiore meglio“, ha detto ad Ilary. La conduttrice, però, ha risposto piccata: “Ma dai Alvin e fatte na risata. Lì ci sono 40 gradi? E allora qui piove. Dai che è l’una di notte e sono stanca. Non te ce mette pure te. Stasera male male ve lo dico“.

Più tardi poi, dopo la puntata, Alvin prende il telefono e lancia una leggera frecciata proprio a loro due, o almeno è quello che ci sembra. Sui social, l’inviato dell’Isola dei Famosi, scrive semplicemente: “Pazienza ne abbiamo?”. Chiaramente tutti hanno pensato la stessa cosa: ovvero che si riferisse proprio a Ilary Blasi ed Enrico Papi che si sa, di pazienza ne hanno poca entrambi.

Leggi anche: “Devi andartene”. Isola dei Famosi 2023, l’annuncio di Ilary Blasi: il naufrago mandato via